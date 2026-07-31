Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 31., péntek Oszkár

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
asztrológia

Pénzeső zúdul erre a 3 csillagjegyre augusztusban – Te köztük vagy?

Shutterstock - Pixel-Shot
asztrológia csillagjegy pénz bevétel
Váradi Melinda
2026.07.31.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az augusztus kedvező lehet anyagi szempontból, de három jegy különösen ígéretes időszak elé néz. A horoszkóp szerint váratlan lehetőségek, sikeres üzletek vagy régóta várt bevételek is érkezhetnek ezeknek a csillagjegyeknek.

A nyár utolsó hónapja nemcsak a pihenésről, hanem az új lehetőségekről is szólhat. Az augusztusi bolygóállások több csillagjegy számára kedvezően alakulnak, ám három csillagjegy különösen nagy eséllyel számíthat pozitív fordulatokra a pénzügyeiben. 

Három csillagjegy extra pénzre és bevételre számíthat
Három csillagjegy extra pénzre és bevételre számíthat.
Forrás: Shutterstock
  • Három csillagjegy kiemelkedően szerencsés lehet pénzügyekben augusztusban. 
  • Váratlan bevételek és új lehetőségek is felbukkanhatnak. 
  • Az is számít, hogyan élnek ezek a jegyek a kínálkozó esélyekkel.

Pénzeső zúdul ezekre a csillagjegyekre augusztusban

Bika

A Bikák számára augusztus végre meghozhatja azt az anyagi elismerést, amelyért hosszú ideje dolgoznak. Egy fizetésemelés, bónusz, sikeres üzlet vagy akár egy új állásajánlat is javíthatja a pénzügyi helyzetüket. Azok, akik az elmúlt hónapokban kitartóan építették karrierjüket vagy vállalkozásukat, most learathatják munkájuk gyümölcsét. Érdemes nyitottnak lenniük az új ajánlatokra, mert egy váratlan lehetőség hosszabb távon is stabilabb anyagi helyzetet teremthet.

Oroszlán

A születésnapjuk időszaka különösen kedvező energiákat tartogathat. Könnyebben hívhatják fel magukra a figyelmet, ami nemcsak szakmai sikereket, hanem anyagi előrelépést is eredményezhet. Egy kreatív ötlet, egy tárgyalás vagy régóta dédelgetett projekt most végre meghozhatja a várt eredményt. A horoszkóp szerint különösen azok járhatnak jól, akik bátran vállalják az új kihívásokat és mernek nagyobb célokat kitűzni maguk elé.

Bak

A Bakok híresek arról, hogy tudatosan bánnak a pénzükkel, és augusztusban ez a hozzáállás különösen kifizetődő lehet. Egy korábbi befektetés, elfeledett követelés vagy régóta húzódó pénzügyi ügy végre kedvezően zárulhat. A hónap emellett új bevételi forrásokat is tartogathat számukra. Lehetséges, hogy egy mellékállás, egy plusz megbízás vagy egy váratlan felkérés javítja az anyagi helyzetüket, és nagyobb biztonságérzetet ad a következő időszakra.

Ezek is érdekelhetnek még:

Ez a legkétszínűbb csillagjegy: légy vele óvatos!

Kedves és segítőkész, de a hátad mögött egészen mást mond rólad.

Ez a 3 csillagjegy válik el a leggyakrabban – Nem való nekik hosszú távú kapcsolat

Az asztrológia szerint három jegy különösen gyakran jut el a válásig.

Boldogságra és sikerre van ítélve ez 3 csillagjegy: ők az univerzum kedvencei

Az univerzum három jegyet különösen a tenyerén hordoz. Ezeknek a csillagjegyeknek a következő időszak a boldogságról, a szerencséről és a pozitív fordulatokról szól.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu