A hétvégén megnősülhet Cristiano Ronaldo: egy hatalmas gyémántgyűrű buktatta le a párt

Cristiano Ronaldo gyűrűje rögtön elindította a találgatásokat. Több, hozzájuk közelálló informátor tudni véli, hogy a sztárpár a hétvégén végre megtarthatja az esküvőt. Egy televíziós műsorvezető azt állította, hogy a szertartást a portugáliai Sintrában, a Quinta da Regaleira birtokon rendezik meg. Ez azonban nem valószínű, a nevezetesség ugyanis a hétvégén a nyilvánosság előtt is nyitva lesz.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez végre megtartja az esküvőt

Forrás: Getty Images

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez: a világbajnokság utánra tervezték az esküvőt

Cristiano Ronaldo korábban arról beszélt, hogy Georginával a labdarúgó-világbajnokság után szeretnének összeházasodni. Portugáliát a későbbi győztes Spanyolország búcsúztatta a tornától.

„Remélem, hogy a bajnoki trófeával érkezhetek meg az esküvőmre” – mondta korábban Piers Morgannek.

A csatár azt is elárulta, hogy Georgina az egyetlen nő, akivel el tudja képzelni az életét.

„Azért veszem feleségül, mert úgy érzem, elérkezett a megfelelő pillanat. Nemcsak azért, mert ő a gyermekeim édesanyja, hanem mert ő az, akit a legjobban szeretek” – idézte a focistát a The Sun.

Egy madridi Gucci-üzletben találkoztak

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez 2016-ban ismerkedtek meg, amikor a modell egy madridi Gucci-üzletben dolgozott. A Manchester United egykori sztárja tavaly augusztusban kérte meg párja kezét. Akkor Georgina meg is osztott egy fotót a hatalmas gyémántgyűrűről, amelyhez mindössze ennyit írt: „Igen.”

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