107 milliót költött testére a világ legtetováltabb apja: megdöbbentő, hogyan nézne ki varratok nélkül

A közösségi médiában Ephemeral Remy néven ismert Remy Schofieldet sokan a világ legtetováltabb apjaként emlegetik. Az elmúlt húsz évben szó szerint élő vászonná alakította a testét: több ezer órát töltött a tetoválótű alatt, és több mint 264 ezer fontot – több mint 107 millió forintot – költött arra, hogy bőrét szinte teljes egészében minták borítsák. Mivel a tetoválásait már húsz éve folyamatosan készítteti, régi fotói már nem igazán mutatnák meg, hogyan nézne ki most tetoválások nélkül. Követői kíváncsiságát azonban így is szerette volna kielégíteni.

A közösségi oldalakon Ephemeral Remyként ismert férfi, megmutatta, hogyan nézne ki tetoválások nélkül.

Forrás: Instagram/Ephemeral Remy

Ephemeral Remy mesterséges intelligenciával mutatta meg a tetoválások nélküli arcát

A tartalomgyártó mesterséges intelligencia segítségével készíttetett egy képet arról, hogyan festene ma, ha soha nem kezdett volna tetováltatni. A végeredmény látványos lett, bár viccesen megjegyezte, hogy az AI egy kockás hasat is varázsolt rá, amellyel a valóságban nem rendelkezik.

A kontraszt ennek ellenére feltűnő: a teljesen tetovált külső után szinte egy másik ember néz vissza a képről.

A legtetováltabb apa szerint ezeket a helyeket a legrosszabb tetováltatni

Bár sokan azt gondolják, hogy a hónalj, a mellbimbó vagy a köldök környéke a legfájdalmasabb tetoválási terület, Remy szerint nála egészen más testrészek vitték el a kétes dicsőséget. Elmondása alapján a legnagyobb fájdalmat az ágyék belső része és a farpofák közötti terület okozta, amelyek szerinte messze felülmúlják azokat a testtájakat, amelyeket a legtöbb tetoválásrajongó szokott emlegetni. Sőt, úgy fogalmazott, hogy számára a hónalj tetováltatása már szinte könnyűnek számít.

Azt is kijelentette, hogy addig folytatja a tetováltatást, amíg örömét leli benne. Ennek ellenére vannak határok, amelyeket nem szeretne átlépni. Bár a tenyerein is vannak tetoválásai, a bőrkeményedések miatt bizonyos részeket szándékosan érintetlenül hagy. Az arcát sem tervezi teljesen befedni, és a szemgolyótetoválások iránt egyáltalán nem érdeklődik.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: