107 milliót költött testére a világ legtetováltabb apja: megdöbbentő, hogyan nézne ki varratok nélkül

A közösségi médiában Ephemeral Remy néven ismert Remy Schofieldet sokan a világ legtetováltabb apjaként emlegetik. Az elmúlt húsz évben szó szerint élő vászonná alakította a testét: több ezer órát töltött a tetoválótű alatt, és több mint 264 ezer fontot – több mint 107 millió forintot – költött arra, hogy bőrét szinte teljes egészében minták borítsák. Mivel a tetoválásait már húsz éve folyamatosan készítteti, régi fotói már nem igazán mutatnák meg, hogyan nézne ki most tetoválások nélkül. Követői kíváncsiságát azonban így is szerette volna kielégíteni.
Ephemeral Remy mesterséges intelligenciával mutatta meg a tetoválások nélküli arcát
A tartalomgyártó mesterséges intelligencia segítségével készíttetett egy képet arról, hogyan festene ma, ha soha nem kezdett volna tetováltatni. A végeredmény látványos lett, bár viccesen megjegyezte, hogy az AI egy kockás hasat is varázsolt rá, amellyel a valóságban nem rendelkezik.
A kontraszt ennek ellenére feltűnő: a teljesen tetovált külső után szinte egy másik ember néz vissza a képről.
A legtetováltabb apa szerint ezeket a helyeket a legrosszabb tetováltatni
Bár sokan azt gondolják, hogy a hónalj, a mellbimbó vagy a köldök környéke a legfájdalmasabb tetoválási terület, Remy szerint nála egészen más testrészek vitték el a kétes dicsőséget. Elmondása alapján a legnagyobb fájdalmat az ágyék belső része és a farpofák közötti terület okozta, amelyek szerinte messze felülmúlják azokat a testtájakat, amelyeket a legtöbb tetoválásrajongó szokott emlegetni. Sőt, úgy fogalmazott, hogy számára a hónalj tetováltatása már szinte könnyűnek számít.
Azt is kijelentette, hogy addig folytatja a tetováltatást, amíg örömét leli benne. Ennek ellenére vannak határok, amelyeket nem szeretne átlépni. Bár a tenyerein is vannak tetoválásai, a bőrkeményedések miatt bizonyos részeket szándékosan érintetlenül hagy. Az arcát sem tervezi teljesen befedni, és a szemgolyótetoválások iránt egyáltalán nem érdeklődik.
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