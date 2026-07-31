Elhunyt Gálvölgyi János felesége, Gálvölgyi Judit: közleményben búcsúzott a család

Gálvölgyi Judit halálhírét lánya, Gálvölgyi Dorka jelentette be a közösségi oldalán. Egy fekete-fehér fényképet osztott meg, amelyen édesanyja kezét fogja, a felvételhez pedig mindössze ennyit írt egy fekete szív kíséretében: „Anya”. A bejegyzés alatt sorra jelennek meg a családtagok, barátok és ismerősök részvétnyilvánításai. Dorka a profilképét is feketére változtatta.

Meghalt Gálvölgyi János felesége, Gálvölgyi Judit

Forrás: Borsonline

Így búcsúzik a család Gálvölgyi Judittól

Gálvölgyi Judit 1946. január 8-án született, és 2026. július 31-én hunyt el. Családja közlése szerint hosszú betegségét méltósággal viselte. Így emlékeztek meg róla:

„Búcsú Gálvölgyi Judittól

(1946. január 8. – 2026. július 31.)

Méltósággal viselt, hosszú betegség után, életének 81. évében elhunyt Gálvölgyi (Gács) Judit műfordító, szerkesztő.

Gálvölgyi Judit a Magyar Cirkusz és Varieté vállalatnál kezdte pályafutását, ahol tolmácsként segítette a nemzetközi artista világot. Később a Magyar Rádió angol szekciójának munkatársa lett. Már ekkor írt cikkeket és műfordítóként is dolgozott. Munkatársa volt a Háttér című folyóiratnak, számtalan sci-fi és fantasy novella fordítása jelent meg a Kuczka Péter szerkesztette Galaktika magazinban. Már ekkor rajongott J.R.R Tolkienért, akinek monumentális művét, A Szilmarilokat és a Húrin gyermekeit is ő ismertethette meg a magyar olvasókkal.

Ő vezetett be mindannyiunkat Ransom Riggs sötét, mégis végtelenül humánus univerzumába, megnyitva Vándorsólyom kisasszony árvaházának kapuját. Általa keltek életre a különleges gyermekek – a lebegő Emma, a láthatatlan Millard, a méheket őrző Hugh és a többiek. Gálvölgyi Judit érzékenysége és a magyar nyelv páratlan ismerete tette mindannyiunk számára is átélhetővé az ő különlegességüket.

A fantasy és sci-fi irodalom népszerűsítéséért 2019-ben megkapta a Trethon Judit-emlékgyűrűt, amely azért is volt fontos számára, mert a fiatalon elhunyt Threthon Judithoz barátság is fűzte.

A fantasy irodalom mellett legszívesebben Agatha Christie Poirot-történetein dolgozott. Nagyon nagy szeretettel adta a magyar olvasók kezébe Gerald Durell A hahagáj című kötetét. Nevéhez fűződik Alberet Goldman Elvis életéről szóló könyv fordítása, de Quentin Tarantino: Volt egyszer egy Hollywood című mozijának regényváltozata is. Emellett megszámlálhatatlan további regényt fordított, köztük Lilian Nattel: A stetl lánya, Susan Minot: Este, Robert Ludlum: A Skorpió illúzió I-II., Che Guevara: A motoros naplója, vagy a moziban is sikert aratott Carol című film alapjául szolgáló Highsmith kötet regényváltozatát. Munkái közül nagyon kedvelte Irwin Shaw regényeinek fordítását. Máig elsősorban az ő nevéhez fűződnek az egyik legjelentősebb bestseller-író, Jackie Collins magyarul megjelent könyvei, amelyből tizenhatnak a belső borítóján áll ott a neve. Ezek mellett a kötetek mellett szépirodalmi munkái is kiemelkedőek, egyik legszebb ilyen fordítása Sylvia Plath Az ötvenkilencedik medve című novelláskötete.