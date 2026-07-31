85 évesen regisztrált az OnlyFansre Hollywood aranykorának álomnője: nem érdekli, mit várnak el tőle ennyi idősen

Donna Mills neve évtizedeken át egyet jelentett a televíziós sikerekkel és a hollywoodi csillogással. A színésznő már a hetvenes években komoly ismertségre tett szert, többek között Clint Eastwood oldalán szerepelt a Játszd le nekem a Mistyt! című filmben, majd Abby Cunningham karaktereként vált világhírűvé a Knots Landing című sorozatban, amelyben 1980 és 1989 között láthatták a nézők. Most, 85 évesen ismét meglepte a rajongókat: bejelentette, hogy elindította saját OnlyFans-oldalát.

Donna Mills és Victor Arnold a New York hajnali háromkor című filmben 1967-ben.

Forrás: 20th Century Fox - Moned Associa / Collection ChristopheL via AFP

Az OnlyFansen szeretne közelebb kerülni a rajongóihoz Donna Mills

A színésznő szerint egyáltalán nem tart attól, hogy ő lehet a platform egyik legidősebb tartalomkészítője.

Mint elmondta, több mint ötven éve dolgozik a szórakoztatóiparban, ez idő alatt számtalan trendet látott felemelkedni és eltűnni. Úgy érzi, ha egy új felület lehetőséget ad arra, hogy közvetlenül szóljon azokhoz, akik hosszú évtizedek óta követik a pályafutását, nincs oka távol maradni tőle.

Azt is hozzátette, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy a háttérből figyelje az eseményeket, és szeretné egy kicsit közelebb engedni magához azokat, akik ennyi éven át támogatták.

Az OnlyFans-oldalán nem provokatív tartalmakkal készül – nem úgy, mint az egykori Disney-sztár –: mindennapjaiból oszt majd meg pillanatokat, kulisszák mögötti betekintéseket, és közvetlenebb kapcsolatot szeretne kialakítani követőivel.

Donna Mills még most is dögös.

Forrás: Omar Vega / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Donna Mills korábban is világossá tette, hogy nem érdekli, mit várnak el tőle a kora miatt.

Néhány hónappal ezelőtt egy közösségi médiás hozzászóló azt vetette a szemére, hogy túl sok sminket visel a korához képest. A színésznő humorral reagált: egy videóban először a megszokott, elegáns megjelenésében beszélt a kritikáról, majd egy pillanat alatt átváltozott egy sztereotip idős hölggyé ősz konttyal, gyöngysorral és szemüveggel. A videó végén egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: szereti a saját stílusát, és szerinte a stílusnak nincs lejárati ideje.

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