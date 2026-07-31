31 éves lett a világ legidősebb macskája: gazdája szerint ennek köszönheti hosszú életét

Az agg állat a 71 éves brit Leslie Greenhough-val él, aki mindent megtesz azért, hogy kedvence semmiben se szenvedjen hiányt. Millie eredetileg a férfi néhai feleségének macskája volt. Paulához 1995-ben került, három hónapos kölyökként.

A világ legöregebb macskája, Millie: a tenyerén hordozza a gazdája

Forrás: Northfoto

A világ legöregebb macskája: Millie ezért van ilyen jó bőrben

Leslie Greenhough szerint a macska matuzsálemi korának titka a rengeteg szeretet, a gondoskodás és a kényeztetés. Úgy gondolja, Millie egészségéhez az is hozzájárulhatott, hogy az elmúlt tíz évben kizárólag természetes ásványvizet ivott. A cica étrendjéből a különleges falatok sem hiányoznak. Gazdája rendszeresen lazaccal és garnélarákkal kedveskedik neki.

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