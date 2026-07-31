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Harry herceg titkos skóciai útja: egy milliárdos eldugott szigetén pihent Meghan Markle-lel és a gyerekekkel

nyaralás Meghan Markle Skócia Harry herceg
Nagy Anna
2026.07.31.
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Harry herceg és Meghan Markle ezúttal is igyekezett távol maradni a nyilvánosságtól, amikor családi kikapcsolódásra indultak. Harry herceg állítólag egy mesés, magántulajdonban lévő skóciai szigeten töltött néhány napot feleségével és gyerekeikkel.

A sussexi hercegi pár mindig nagy figyelmet kap, ha Nagy-Britanniába látogat, ám ezúttal sikerült szinte teljes titokban megszervezniük a pihenésüket. Harry herceg családjával egy elzárt skót szigetre utazott, amely egy ismert milliárdos tulajdonában áll.

Harry herceg és Meghan Markle.
Harry herceg és Meghan Markle egy milliárdos szigetén pihentek. 
Forrás: Getty Images AsiaPac

Harry herceg egy eldugott skót szigeten kapcsolódott ki

A beszámolók szerint Harry herceg, Meghan Markle, valamint gyerekeik, Archie herceg és Lilibet hercegnő július elején – amikor a herceg az Egyesült Királyságba látogatott – a Tanera Mór nevű magánszigeten töltöttek néhány napot. A Summer Isles legnagyobb szigete messze esik a nyüzsgéstől, ezért tökéletes helyszín lehetett a család számára egy nyugodt kikapcsolódáshoz. Érdekesség, hogy a szigetet sokan az 1973-as kultikus horrorfilm, A vesszőből font ember (The Wicker Man) egyik ihletőjeként emlegetik.

Tehát egy milliárdos magánszigetén már volt a család, ezzel szemben a gyerekek még nem jártak Balmoralban, ami a királyi család egy fontos helyszíne. Annyira, hogy II. Erzsébet királynő ott töltötte utolsó napjait.

Egy milliárdos magánszigete volt Harry hercegék menedéke

A Tanera Mór 2017-ben került Ian Wace milliárdos pénzügyi szakértő tulajdonába, aki mintegy 1,7 millió fontért vásárolta meg. Az üzletember azóta óriási fejlesztésekbe kezdett: a hírek szerint több mint 100 millió fontot fordított arra, hogy újjáélessze a csaknem 800 hektáros birtokot. Több tucat épületet felújítottak, három mérföldnyi utat építettek, több mint 100 ezer fát ültettek, és olyan hagyományos mesterségeket is újraélesztettek, mint a méhészkedés.

Régi barátság köti össze a herceget a sziget tulajdonosával

Ian Wace évek óta jó kapcsolatot ápol Harry herceggel és Vilmos herceggel is. Korábbi felesége, Saffron Aldridge szintén közel került Meghan Markle-höz, miután az egykori színésznő Nagy-Britanniába költözött. A két pár 2019-ben például együtt vett részt egy Cirque du Soleil-előadáson a londoni Royal Albert Hallban. Bár Wace és Aldridge azóta elváltak, a hírek szerint továbbra is baráti viszonyban maradtak – írja a Daily Mail.

Kattints a képre a galériáért, hogy megnézhesd Harry herceg és a gyerekek nyári pillanatait:

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