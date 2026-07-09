Lékai-Kiss Ramóna tangás bikiniben mutatta meg magát: Tenerifén nyaral a család - Videó

Lékai Máté és Lékai-Kiss Ramóna a csodás Tenerifén nyaralnak. Már több képen és videón is megmutatták, milyen szép helyen szálltak meg: nem csak a tengerben, hanem egy óriási medencében is lubickolhatnak kisfiukkal.

Lékai-Kiss Ramóna Tenerifén nyaral a csalájával

Forrás: Ripost

Lékai-Kiss Ramóna tangás bikiniben mutatta meg magát

Az egyik videón Lékai-Kiss Ramóna tangás bikiniben sétál be a medencébe - ezt itt tudod megnézni. A műsorvezető remek formában van, ami nem is csoda, korábban ugyanis többször beszélt arról, mennyire fontos számára az egészsége, és az, hogy fitt legyen.

A felvételhez Rami egy kérdést is feltett, arra volt kíváncsi, a követői észreveszik-e, hogy hol a hiba - nyilvánvalóan nem az alakjára gondolt, azon ugyanis kivetnivaló nincs! A kommentelők azonban azonnal rájöttek, mire gondolhatott a TV2 műsorvezetője: Lékai Máté napszemüvegben merült a víz alá, amikor pedig feljött, már nem volt rajta. Rami meg is jegyezte, legközelebb óvatosabbak lesznek a medencében.

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