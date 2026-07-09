Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 9., csütörtök Lukrécia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hazai sztár

Lékai-Kiss Ramóna tangás bikiniben mutatta meg magát: Tenerifén nyaral a család - Videó

hazai sztár Lékai-Kiss Ramóna nyaralás bikinialak
Life.hu
2026.07.09.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Lékai-Kiss Ramónáék Tenerifén pihennek. A műsorvezető tangás bikiniben mutatta meg tökéletes alakját - a felvételt a férje készítette róla.

Lékai Máté és Lékai-Kiss Ramóna a csodás Tenerifén nyaralnak. Már több képen és videón is megmutatták, milyen szép helyen szálltak meg: nem csak a tengerben, hanem egy óriási medencében is lubickolhatnak kisfiukkal. 

Lékai-Kiss Ramóna Tenerifén nyaral a csalájával
Lékai-Kiss Ramóna Tenerifén nyaral a csalájával
Forrás:  Ripost

Lékai-Kiss Ramóna tangás bikiniben mutatta meg magát

Az egyik videón Lékai-Kiss Ramóna tangás bikiniben sétál be a medencébe - ezt itt tudod megnézni. A műsorvezető remek formában van, ami nem is csoda, korábban ugyanis többször beszélt arról, mennyire fontos számára az egészsége, és az, hogy fitt legyen. 

A felvételhez Rami egy kérdést is feltett, arra volt kíváncsi, a követői észreveszik-e, hogy hol a hiba - nyilvánvalóan nem az alakjára gondolt, azon ugyanis kivetnivaló nincs! A kommentelők azonban azonnal rájöttek, mire gondolhatott a TV2 műsorvezetője: Lékai Máté napszemüvegben merült a víz alá, amikor pedig feljött, már nem volt rajta. Rami meg is jegyezte, legközelebb óvatosabbak lesznek a medencében. 

Ezeket olvastad már? 

Tom Hanks és Rita Wilson boldog házasságának titka a fürdőszobában keresendő

Tom Hanks 70 éves lett, életéből pedig 38 esztendőt boldog házasságban töltött Rita Wilsonnal. A színésznő nemrégiben elárulta, mi a kapcsolatuk titka, és a válasz elsőre nagyon meglepőnek tűnhet.

Soha nem látott fotó került elő Diana hercegnéről: így nézett ki gondtalan kisgyerekként

Hatvan évvel ezelőtti nyári pillanatot idézett fel Charles Spencer egy eddig nem látott családi fényképpel. Diana hercegné és öccse együtt látható a meghitt hangulatú felvételen.

43 évesen meghalt a Tudorok színésznője: 11 éves kisfiút hagyott árván

Meghalt Slaine Kelly ír színésznő és producer, akit sokan a Tudorok című sorozatból ismerhettek. A dublini születésű művész 43 éves volt, otthonában, szerető családja körében hunyt el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu