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Világsztár

Tom Hanks és Rita Wilson boldog házasságának titka a fürdőszobában keresendő

Világsztár Tom Hanks házasság Rita Wilson
Horváth Angéla
2026.07.09.
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Tom Hanks 70 éves lett, életéből pedig 38 esztendőt boldog házasságban töltött Rita Wilsonnal. A színésznő nemrégiben elárulta, mi a kapcsolatuk titka, és a válasz elsőre nagyon meglepőnek tűnhet.

A People magazinnak adott interjújában Rita Wilson arról beszélt, hogy a Tom Hanksszel közös fürdőszobájuk fontos helyszíne a házasságuknak - és nem azért, mert a lakberendezők tökéletesen tervezték meg a teret. Rita szerint az számít, hogy a reggeli és esti rutin természetes, közös időtöltéssé vált.

Tom Hanks és Rita Wilson - Hollywood egyik legstabilabb párjának számítanak
Tom Hanks és Rita Wilson - Hollywood egyik legstabilabb párjának számítanak
Forrás: Profimedia

Tom Hanks és Rita Wilson a fürdőszobábában beszélik meg a fontos dolgokat

„Ez nagyon jó így. Ott és akkor beszéljük meg a fontos dolgokat, hogy mit csinálunk, hol leszünk napközben, este pedig, hogy kivel mi történt”mondta. „Valószínűleg nem ezt a választ várták, de ez az igazság.”

Tom Hanks és Rita Wilson 1988. április 30-án házasodtak össze, és azóta Hollywood egyik legstabilabb párjának számítanak. Kapcsolatukból két fiúgyermek született, Chester és Truman Theodore. Előbbi nemrég tálalt ki arról, hogy gyerekkora nem volt felhőtlen, mindig értéktelennek érezte magát, ezért a drogokban keresett menedéket. Elmondása szerint volt egy időszak az életében, amikor az 1983-as Sebhelyesarcúban az Al Pacino által alakított Tony Montanával azonosította magát, azt képzelte, hogy egy drogkartellt vezet.

Truman Hanks élete teljesen másképp alakult, operatőr lett, aki olyan produkciókan dolgozott, mint a Fekete Özvegy (2021), az Egy igazán dühös ember (2021) és a Charlie angyalai (2019).

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