Zalatnay Sarolta már bánja, hogy óriási műmelleket csináltatott: ezért vetette ki az implantátumokat

Az ezredforduló környékén Magyarországon is tarolt az Amerikából érkező trend: a nők látványos, dús kebleket akartak. Ebben az időszakban több ismert hazai sztár is plasztikai sebészhez fordult: Liptai Claudia, Vámos Erika és Zalatnay Sarolta is kés alá feküdt. Ma már azonban egyikük sem viseli az implantátumokat. Zalatnay Cini különösen nagy feltűnést keltett akkor, hiszen ritkaságnak számító, 570 köbcentis, óriási implantátumokat rakatott a melleibe. Azt mondja, sokan megpróbálták lebeszélni erről, de hajthatalan volt.

Zalatnay Sarolta megbánta, hogy hatalmas műmelleket csináltatott

Forrás: Borsonline

Zalatnay Sarolta műmellei: a férjének akart kedvezni a dús idomokkal

„Akkoriban mindenki lebeszélt róla, de senkire sem hallgattam, annyira szerelmes voltam” – mondta Zalatnay a Story magazinnak. Az énekesnő a beavatkozást a párja kedvéért vállalta.

„A férjemnek nagyon tetszettek a nagy műmellek, és úgy voltam vele, akkor tetsszek neki én a legjobban! Visszagondolva, nagy hülyeség volt” – mondta Cini.

Kezdetben az új formái önbizalmat adtak neki, később azonban már látta, hogy nem volt jó ötlet ekkora implantátumokat választani. Végül 2007-ben határozta el, hogy kiveteti őket. A beavakozás után úgy érezte, mintha újjászületett volna. A teste megkönnyebbült, ő pedig végleg maga mögött hagyta azt a korszakot, amikor más elvárásaihoz próbált igazodni.

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