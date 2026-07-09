Szegény walesi kislány volt, majd meghódította a világot: így vált Bonnie Tyler Guinness-rekorder világsztárrá

Bonnie Tyler Gaynor Hopkinsként született Walesben, szerény körülmények között. Már gyermekként rajongott a zenéért, lemezeket cipelt rokonaihoz, hogy együtt hallgassák kedvenc előadóikat. Hét éven át klubokban és helyi rendezvényeken énekelt, mire Roger Bell tehetségkutató felfigyelt rá, és elindult a karrierje.
- Szegény családból indult Walesben.
- A Lost in France hozta meg első sikerét.
- A Total Eclipse of the Heart világsztárrá tette.
- Rekedtes hangja egy műtét után alakult ki.
- Guinness-rekordot döntött albumával.
- Több mint 100 millió lemezt adott el.
- 2022-ben királyi kitüntetésben részesült.
Bonnie Tyler – A hang, ami meghódította a világot
Bonnie Tyler karrierjének első nagy sikere az 1977-es Lost in France volt, majd az It’s a Heartache nemzetközi áttörést hozott számára. Különleges, érdes hangja részben egy hangszálműtét utáni időszaknak köszönhető: az orvosi utasításokkal szembemenve túl korán kezdett újra beszélni és énekelni, ami végleg megváltoztatta a hangszínét.
A Total Eclipse of the Heart öröksége
1983-ban jelent meg a Total Eclipse of the Heart, amelyet Jim Steinman írt számára. A dal több mint húsz ország slágerlistáját vezette, és minden idők egyik legismertebb rockballadájává vált. A rádiós változat világméretű siker lett, míg a videóklip több mint 1,3 milliárd megtekintést ért el a YouTube-on. A dal 2026-ban átlépte az egymilliárd Spotify-lejátszást is.
Rekordok, díjak és újabb sikerek
Bonnie Tyler volt az első női előadó, aki a Faster Than the Speed of Night albummal azonnal a brit albumlista élén nyitott, amivel a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült. Háromszor jelölték Grammy-díjra, több mint 100 millió hanghordozót adott el, és olyan slágerekkel maradt emlékezetes, mint a Holding Out for a Hero vagy az If You Were a Woman (And I Was a Man). Pályafutása során több mint 30 duettet énekelt világsztárokkal.
Bonnie Tyler utolsó évei
2013-ban az Egyesült Királyságot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon. 2022-ben a brit királyi kitüntetési listára került, majd MBE-elismerést kapott a zene szolgálatáért. Még az utolsó években is aktív maradt, új dalokat adott ki és koncertezett.
Bonnie Tyler nemcsak a nyolcvanas évek ikonja volt, hanem a rockzene egyik legkarakteresebb hangja is. Dalai és különleges előadásmódja generációkon átívelő örökséget hagytak maga után.
Íme, Bonnie Tyler élete képekben: kattints a fotóra a galériáért
Bonnie Tyler májusban került kórházba Portugáliában, ahol egy sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta. Később komplikációk merültek fel, ezért mesterséges kómába helyezték. Halálának hírét menedzsmentje jelentette be július 9-én, azt közölték, az énekesnő előző éjszaka halt meg.
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