Szegény walesi kislány volt, majd meghódította a világot: így vált Bonnie Tyler Guinness-rekorder világsztárrá

Bonnie Tyler Gaynor Hopkinsként született Walesben, szerény körülmények között. Már gyermekként rajongott a zenéért, lemezeket cipelt rokonaihoz, hogy együtt hallgassák kedvenc előadóikat. Hét éven át klubokban és helyi rendezvényeken énekelt, mire Roger Bell tehetségkutató felfigyelt rá, és elindult a karrierje.

Bonnie Tyler 1984-ben.

Forrás: Christian Rose / Roger-Viollet via AFP

Szegény családból indult Walesben.

A Lost in France hozta meg első sikerét.

A Total Eclipse of the Heart világsztárrá tette.

Rekedtes hangja egy műtét után alakult ki.

Guinness-rekordot döntött albumával.

Több mint 100 millió lemezt adott el.

2022-ben királyi kitüntetésben részesült.

Bonnie Tyler – A hang, ami meghódította a világot

Bonnie Tyler karrierjének első nagy sikere az 1977-es Lost in France volt, majd az It’s a Heartache nemzetközi áttörést hozott számára. Különleges, érdes hangja részben egy hangszálműtét utáni időszaknak köszönhető: az orvosi utasításokkal szembemenve túl korán kezdett újra beszélni és énekelni, ami végleg megváltoztatta a hangszínét.

A Total Eclipse of the Heart öröksége

1983-ban jelent meg a Total Eclipse of the Heart, amelyet Jim Steinman írt számára. A dal több mint húsz ország slágerlistáját vezette, és minden idők egyik legismertebb rockballadájává vált. A rádiós változat világméretű siker lett, míg a videóklip több mint 1,3 milliárd megtekintést ért el a YouTube-on. A dal 2026-ban átlépte az egymilliárd Spotify-lejátszást is.

Rekordok, díjak és újabb sikerek

Bonnie Tyler volt az első női előadó, aki a Faster Than the Speed of Night albummal azonnal a brit albumlista élén nyitott, amivel a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült. Háromszor jelölték Grammy-díjra, több mint 100 millió hanghordozót adott el, és olyan slágerekkel maradt emlékezetes, mint a Holding Out for a Hero vagy az If You Were a Woman (And I Was a Man). Pályafutása során több mint 30 duettet énekelt világsztárokkal.

Bonnie Tyler utolsó évei

2013-ban az Egyesült Királyságot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon. 2022-ben a brit királyi kitüntetési listára került, majd MBE-elismerést kapott a zene szolgálatáért. Még az utolsó években is aktív maradt, új dalokat adott ki és koncertezett.