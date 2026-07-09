Meghalt Bonnie Tyler − Családja jelentette be a tragikus hírt

75 évesen meghalt Bonnie Tyler. A brit énekesnő egy ideje egészségi gondokkal küzdött, de még azt tervezte, hogy színpadra áll. Családja és menedzsmentje július 9-én jelentette be, hogy a világsztár előző este elhunyt.
Bonnie Tyler kórházban volt egy jó ideje
„Bonnie családja és csapata nehéz szívvel tudatja, hogy Bonnie tegnap este váratlanul elhunyt egy portugáliai kórházban a betegsége következtében” − tették közzé az énekesnő hivatalos weboldalán. „Hamarosan bővebb nyilatkozatot adunk ki”− tették hozzá és a magánéletük védelmét kérték a gyászukban.
Az énekesnő sürgősségi műtéten esett át
Bonnie Tyler még májusban került kórházba Portugáliába, Faróban, sürgősségi bélműtétet végeztek el rajta. Úgy tűnt, a beavatkozás jól sikerült, de később komplikációk léptek fel, ezért az orvosok mesterséges kómába helyezték. A múlt hónapban szóvivője azt nyilatkozta, hogy Tylert felébresztették a kómából, de továbbra is nagyon beteg és intenzív osztályon kezelik.
Bonnie Tylernek nagyon sok slágerét imádja a világ. A legnépszerűbbek a Total Eclipse of the Heart, a Holding Out for a Hero és az It's a Heartache. Három Grammy-jelölést kapott, 2013-ban pedig az Egyesült Királyságot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon.
Bonnie Tyler 2026-os európai turnéja a jelenlegi tervek szerint május 22-én Máltán indult volna.