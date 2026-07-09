Meghalt Bonnie Tyler − Családja jelentette be a tragikus hírt

75 évesen meghalt Bonnie Tyler. A brit énekesnő egy ideje egészségi gondokkal küzdött, de még azt tervezte, hogy színpadra áll. Családja és menedzsmentje július 9-én jelentette be, hogy a világsztár előző este elhunyt.

Bonnie Tyler meghalt.

Forrás: Nortfoto

Bonnie Tyler kórházban volt egy jó ideje

„Bonnie családja és csapata nehéz szívvel tudatja, hogy Bonnie tegnap este váratlanul elhunyt egy portugáliai kórházban a betegsége következtében” − tették közzé az énekesnő hivatalos weboldalán. „Hamarosan bővebb nyilatkozatot adunk ki”− tették hozzá és a magánéletük védelmét kérték a gyászukban.

Az énekesnő sürgősségi műtéten esett át

Bonnie Tyler még májusban került kórházba Portugáliába, Faróban, sürgősségi bélműtétet végeztek el rajta. Úgy tűnt, a beavatkozás jól sikerült, de később komplikációk léptek fel, ezért az orvosok mesterséges kómába helyezték. A múlt hónapban szóvivője azt nyilatkozta, hogy Tylert felébresztették a kómából, de továbbra is nagyon beteg és intenzív osztályon kezelik.