Emlékszel még a Hanta boy cuki gyereksztárjára? Így néz ki felnőttként Justin Cooper

A Hanta boy 1997-ben az év egyik legsikeresebb vígjátéka volt, amelyben Jim Carrey mellett egy tehetséges kisfiú, Justin Cooper is fontos szerepet kapott. Bár a film után úgy tűnt, hogy fényes hollywoodi karrier vár rá, az egykori gyermekszínész néhány évvel később teljesen eltűnt a reflektorfényből, és egészen más pályát választott magának.

Jim Carrey és Justin Cooper az 1997-es Hanta boyban.

Forrás: Collection Cinema / Photo12 via AFP

A Hanta boy gyereksztárja: ezzel foglalkozik most Justin Cooper

Justin Cooper már gyerekkorában megjelent a televízió képernyőjén. A kilencvenes évek első felében több népszerű sorozatban is feltűnt, mielőtt megkapta azt a szerepet, amely miatt mindenki emlékszik rá. A nagy áttörést a Hanta boy hozta el számára, amelyben Max Reede-et, Fletcher Reede fiát alakította. A történet szerint Max születésnapi kívánsága valóra válik: ügyvéd édesapja egy teljes napon át képtelen hazudni. Az apa szerepében Jim Carrey brillírozott, a film humorának és érzelmi pillanatainak jelentős részét pedig a kettejük közötti kapcsolat adta. Cooper természetes játéka miatt a nézők és a kritikusok egyaránt felfigyeltek rá.

A siker után az ifjú színész további produkciókban is szerepelt. Több televíziós sorozatban és családi filmben kapott feladatot, köztük a Dennis, a komisz folytatásában is főszerepet játszott. Karrierje azonban nem azt az ívet járta be, amire sokan számítottak.

Dennis, a komisz ismét pimasz című filmben Justin Cooper 1998-ban.

Forrás: Entertainment Pictures/Northfoto/Outlaw Productions

Justin Cooper karrierje Hollywood után

A 2000-es évek elejére Justin Cooper fokozatosan eltávolodott a szórakoztatóipartól. Ahelyett, hogy megpróbált volna felnőtt színészként is érvényesülni Hollywoodban, más terület felé fordult. Tanulmányai befejezése után a sportmédiában helyezkedett el, ahol produceri és szerkesztői feladatokat vállalt. Az egykori gyereksztár később a sportújságírás és a rádiózás világában épített karriert. Munkája során elsősorban amerikai sporteseményekkel foglalkozott, miközben a nyilvánosság előtt egyre ritkábban beszélt színészi múltjáról. A ma már 37 éves Justin közösségi oldalain ugyanakkor továbbra is aktívan követi és kommentálja a sportvilág történéseit.