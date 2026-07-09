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Emlékszel még a Hanta boy cuki gyereksztárjára? Így néz ki felnőttként Justin Cooper

hollywood Jim Carrey gyereksztár
Nagy Anna
2026.07.09.
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Justin Cooper neve sokak számára talán már nem ismerős első hallásra, arcát azonban egy egész generáció ismeri. A Hanta boy című filmben alakított Max Reede szerepével világszerte ismertté vált gyereksztár később váratlan döntést hozott, és végleg hátat fordított a színészetnek.

A Hanta boy 1997-ben az év egyik legsikeresebb vígjátéka volt, amelyben Jim Carrey mellett egy tehetséges kisfiú, Justin Cooper is fontos szerepet kapott. Bár a film után úgy tűnt, hogy fényes hollywoodi karrier vár rá, az egykori gyermekszínész néhány évvel később teljesen eltűnt a reflektorfényből, és egészen más pályát választott magának.

Jim Carrey és Justin Cooper az 1997-es hanta Boyban.
Jim Carrey és Justin Cooper az 1997-es Hanta boyban.  
Forrás: Collection Cinema / Photo12 via AFP

A Hanta boy gyereksztárja: ezzel foglalkozik most Justin Cooper

Justin Cooper már gyerekkorában megjelent a televízió képernyőjén. A kilencvenes évek első felében több népszerű sorozatban is feltűnt, mielőtt megkapta azt a szerepet, amely miatt mindenki emlékszik rá. A nagy áttörést a Hanta boy hozta el számára, amelyben Max Reede-et, Fletcher Reede fiát alakította. A történet szerint Max születésnapi kívánsága valóra válik: ügyvéd édesapja egy teljes napon át képtelen hazudni. Az apa szerepében Jim Carrey brillírozott, a film humorának és érzelmi pillanatainak jelentős részét pedig a kettejük közötti kapcsolat adta. Cooper természetes játéka miatt a nézők és a kritikusok egyaránt felfigyeltek rá.

A siker után az ifjú színész további produkciókban is szerepelt. Több televíziós sorozatban és családi filmben kapott feladatot, köztük a Dennis, a komisz folytatásában is főszerepet játszott. Karrierje azonban nem azt az ívet járta be, amire sokan számítottak. 

RELEASE DATE: 14 July 1998. MOVIE TITLE: Dennis the Menace Strikes Again! - STUDIO: Outlaw Productions . PLOT: The day starts out fine, it's Mr. Wilson's birthday and guess who shows up uninvited? Dennis and a few of his bug friends. PICTURED: JUSTIN COOPER as Dennis Mitchell.
Dennis, a komisz ismét pimasz című filmben Justin Cooper 1998-ban.
Forrás: Entertainment Pictures/Northfoto/Outlaw Productions 

Justin Cooper karrierje Hollywood után

A 2000-es évek elejére Justin Cooper fokozatosan eltávolodott a szórakoztatóipartól. Ahelyett, hogy megpróbált volna felnőtt színészként is érvényesülni Hollywoodban, más terület felé fordult. Tanulmányai befejezése után a sportmédiában helyezkedett el, ahol produceri és szerkesztői feladatokat vállalt. Az egykori gyereksztár később a sportújságírás és a rádiózás világában épített karriert. Munkája során elsősorban amerikai sporteseményekkel foglalkozott, miközben a nyilvánosság előtt egyre ritkábban beszélt színészi múltjáról. A ma már 37 éves Justin közösségi oldalain ugyanakkor továbbra is aktívan követi és kommentálja a sportvilág történéseit.

Justin Cooper így néz ki manapság:

@podmeetsworldshow

The gang sits down with former child actor Justin Cooper, who played Eric’s potential step-son Ryan and the unforgettable offspring of Jim Carrey on “Liar Liar!” Hear all about his memories from both of these jobs, why he left on-camera work behind and so much more, wherever you get your podcasts…

♬ original sound - podmeetsworldshow

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