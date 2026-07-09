Soha nem látott fotó került elő Diana hercegnéről: így nézett ki gondtalan kisgyerekként

Charles Spencer az Instagramon tett közzé egy felvételt, amit eddig még nem láthattunk Diana hercegnéről. A ritka archív fotó még azt az időszakot mutatja meg, amikor Diana még távol volt a világ figyelmétől. Bár később a brit királyi család egyik legismertebb alakjává vált, ezen a fotón még csak egy cuki kislány volt, aki mit sem sejtett arról, hogy mi vár rá.

Diana hercegné gyerekként: testvére osztott meg róla soha nem látott képet.

Forrás: Getty Images

Ilyen volt Diana hercegné gyerekként: soha nem látott felvételt osztottak meg róla

Diana Spencer 1961. július 1-jén született egy előkelő, évszázados múltra visszatekintő arisztokrata családban. A Spencer família régóta szoros kapcsolatot ápolt a brit uralkodóházzal: Diana gyerekkorában már ismerte a királyi család több tagját, és a Sandringham-birtokon gyakran találkoztak egymással.

A külső szemlélő számára Diana gyerekkora kiváltságosnak tűnhetett, ám a családi élet korántsem volt felhőtlen. Szülei válása mély nyomot hagyott benne és testvéreiben. A későbbi hercegné négy testvér között nőtt fel, és különösen szoros kapcsolatot ápolt öccsével, Charlesszal. A most nyilvánosságra hozott fénykép is ezt a köteléket idézi fel: két mosolygó gyerek, akik még nem sejthették, hogy egyikükből a világ egyik legismertebb és legkedveltebb nőalakja válik.

Charles Spencer most megosztott felvételének hála bepillantást nyerhettünk Diana életének abba a korszakába, amikor még gondtalan kisgyerek volt, és nem az az inkonikus alak, akit egy világ gyászolt 1997. augusztus 31-én, amikor életét vesztette egy tragikus autóbalesetben mindössze 36 évesen.

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