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Soha nem látott fotó került elő Diana hercegnéről: így nézett ki gondtalan kisgyerekként

Getty Image - Princess Diana Archive
királyi család Charles Spencer Diana hercegné
Nagy Anna
2026.07.09.
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Hatvan évvel ezelőtti nyári pillanatot idézett fel Charles Spencer egy eddig nem látott családi fényképpel. Diana hercegné és öccse együtt látható a meghitt hangulatú felvételen.

Charles Spencer az Instagramon tett közzé egy felvételt, amit eddig még nem láthattunk Diana hercegnéről. A ritka archív fotó még azt az időszakot mutatja meg, amikor Diana még távol volt a világ figyelmétől. Bár később a brit királyi család egyik legismertebb alakjává vált, ezen a fotón még csak egy cuki kislány volt, aki mit sem sejtett arról, hogy mi vár rá. 

Diana hercegné, szandál fotók
Diana hercegné gyerekként: testvére osztott meg róla soha nem látott képet.
Forrás: Getty Images

Ilyen volt Diana hercegné gyerekként: soha nem látott felvételt osztottak meg róla

Diana Spencer 1961. július 1-jén született egy előkelő, évszázados múltra visszatekintő arisztokrata családban. A Spencer família régóta szoros kapcsolatot ápolt a brit uralkodóházzal: Diana gyerekkorában már ismerte a királyi család több tagját, és a Sandringham-birtokon gyakran találkoztak egymással.

A külső szemlélő számára Diana gyerekkora kiváltságosnak tűnhetett, ám a családi élet korántsem volt felhőtlen. Szülei válása mély nyomot hagyott benne és testvéreiben. A későbbi hercegné négy testvér között nőtt fel, és különösen szoros kapcsolatot ápolt öccsével, Charlesszal. A most nyilvánosságra hozott fénykép is ezt a köteléket idézi fel: két mosolygó gyerek, akik még nem sejthették, hogy egyikükből a világ egyik legismertebb és legkedveltebb nőalakja válik.

Charles Spencer most megosztott felvételének hála bepillantást nyerhettünk Diana életének abba a korszakába, amikor még gondtalan kisgyerek volt, és nem az az inkonikus alak, akit egy világ gyászolt 1997. augusztus 31-én, amikor életét vesztette egy tragikus autóbalesetben mindössze 36 évesen. 

Kattints a képre a galériáért: Diana hercegné életének fontos momentumai

9 évesen egy sussex-i vakáción
Még menyasszonyként Károly herceggel és Erzsébet királynővel
1981. július 29-én házasodtak össze
A spanyol királyi családdal és gyerekeikkel 1986 nyarán
Jakarta-i látogatásakor egy helyi nemzetközi iskola tanulóival
A Taj Mahal előtt 1986-ban
Gyermekeivel, Vilmos és Harry herceggel -az anyain kívül is- nagyon szoros kötelékek fűzték össze
Gyermekként táncos szerettet volna lenni (a képen John Travoltával táncol)
Saint Tropez-ben a fiaival
Károly herceggel már a 80-as évek végére megromlott a kapcsolata
1996-ban mondták ki hivatalosan a válást
Sok energiát fektetett a világ szenvedőinek megsegítésére
Halála előtt pár nappal Sarajevo-ban
Saint Tropez-ban barátjával, Dodi Al Fayed-del
A végzetes baleset körülményei a mai napig sem tisztázódtak
Elton John az ő emlékére írta "Candle in the wind" c. számát
Milliók síratták a világ minden részén és emlékeznek rá a mai napig
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9 évesen egy sussex-i vakáción
Northfoto

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