Diana utolsó vallomása mindent átír, amit eddig hittünk: nem Kamillát okolta a házassága összeomlásáért

Ingrid Seward királyi életrajzíró egy a minap egy podcastben a királyi családról, Harry hercegről, valamint a Diana hercegnével folytatott korábbi beszélgetéseiről is mesélt. Az írónő felidézte, Diana szerint miért fulladt kudarcba a házassága, és ez egészen más, mint amit eddig gondoltunk.

Diana hercegné nem Kamillát okolta házasságának kudarcáért.

Forrás: PA Wire

Diana hercegné vallomása egybecseng Harryével

Ingrid Seward hosszú éveken át közeli kapcsolatban állt Diana hercegnével, és még néhány héttel az 1997-es tragikus halála előtt is találkozott vele. A királyi író szerint Diana egy alkalommal különösen őszintén beszélt arról, kit tart felelősnek a házassága összeomlásáért. „Mielőtt meghalt, azt mondta nekem, hogy nem Kamilla volt az. 'Nem Camilla tette tönkre a házasságunkat, hanem a Károly körüli emberek'” − idézi Sewardot a Hello. „Soha nem tudtam megfejteni teljesen ezt a megjegyzést, ma sem tudom pontosan, mire célzott. De arra is emlékszem, hogy Diana apja többször is említette, mmilyen bonyolult a királyi udvarban az élet. Szóval, amit próbálok mondani, az az, hogy Harrynek nyilvánvalóan igaza van, érthető, hogy menekülni akart a palotából, de az is az, hogy ettől még szereti a családját” − tette hozzá az írónő.

Seward úgy véli, ez is párhuzam Diana és kisebbik fia sorsa között. Harry herceg ugyanazokkal a nehézségekkel szembesült, amelyekről édesanyja is beszélt, és amelyekről a Tartalék (Spare) memoárjában is ír.

Sewardot erősíti egyébként Edward Morton is, aki azt állítja: Diana szerint férje magántitkára, Michael Peat volt az, aki folyamatosan rombolta a házasságát.

A hercegné az utolsó pillanatig nem akart válni

A 20 éves Diana és a 32 éves Károly herceg 1981-ben házasodtak össze, Vilmos és Harry születése után Károly újra találkozgatni kezdett korábbi szerelmével, Kamillával. „Nos, hárman voltunk ebben a házasságban, szóval kicsit zsúfolt volt”− nyilatkozta Diana egy 1995-ös BBC interjúban, Ingrid Seward pedig arról beszélt, hogy a hercegné a legvégsőkig abban reménykedett, hogy a kapcsolatuk megmenthető. „Soha, de soha, de soha nem akarok elválni” − idézi Dianát Seward.