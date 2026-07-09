Ez volt Bonnie Tyler utolsó posztja: hatalmas mérföldkövet ünnepelt a legenda

Bonnie Tyler szegény walesi kislány volt, de miután felfedezték tehetségét, az élre tört. Még a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, de Grammy-díjra is többször jelölték. Emberek milliói imádták a dalait, amire mi sem jobb bízonyíték, mint az, hogy legismertebb slágere, a Total Eclipse of the Heart 2026-ban átlépte az egymilliárd Spotify-lejátszást is. Az énekesnő 75 évesen távozott az élők sorából, utolsó, általa kirakott posztjában karrierje egy mérföldkövét ünnepelte.

Bonnie Tyler 2013-ban.

Forrás: Jonathan NACKSTRAND / AFP

Ez volt Bonnie Tyler utolsó posztja: mérföldkövet ünnepelt

Bonnie Tyler májusban került kórházba Portugáliában, ahol egy sürgősségi bélműtétet végeztek rajta. Eleinte úgy tűnt, hogy az operáció sikeres volt, de utána komplikációk merültek fel, amik miatt az énekesnőt mesterséges kómába helyezték. Utolsó maga által kirakott posztját még a májusban kezdődött problémái előtt tette közzé, akkor karrierjének egy nagy mérföldkövét ünnepelte. „Az első kislemezem, a My! My! Honeycomb pontosan 50 évvel ezelőtt jelent meg" – írta április 30-án közzétett képéhez, amelyen ő látható.

A rajongók pedig a kommentekben vele együtt ünnepeltek, méltatva a dalt és az énekesnő tehetségét.

Miután az énekesnő kórházba került, a kommentmezőt az aggódó kérdések kezdték el uralni, mostanra pedig megjelentek a részvétnyilvánítások. Az énekesnő halálhírét július 9-én jelentette be menedzsmentje, azt közölték, hogy az énekesnő az előző éjszaka elhunyt. „Bonnie családja és csapata nehéz szívvel tudatja, hogy Bonnie tegnap este váratlanul elhunyt egy portugáliai kórházban a betegsége következtében” – írták, és azt is hozzátették, később bővebb tájékoztatást is fognak adni.

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