Görög Zita őszintén vallott a betegségéről: „Az életem a laborvizsgálatokról, a folyamatos ellenőrzésekről szól"

Görög Zita sokáig azt hitte, egyszerűen csak túlvállalta magát. Próbált kevesebb feladatot vállalni, pihent, amikor tudott, de az állapota nem javult. Közben nyolc kilót hízott, és hiába sportolt, nem tudta leadni.

Görög Zita hónapok óta fáradtnak érzi magát

Forrás: Borsonline

„Lassan egy éve csak vonszolom a testem. Azt hittem, túlvállaltam magam, elkezdtem leadni a feladatokat és ledőlni délután is, ha volt rá időm. Az elmúlt időszakban felszedtem 8 kilót, amit hiába próbáltam megfogni, sporttal leadni, a mérleg nyelve meg sem mozdult. Közben pedig olyan iszonyú fáradtság mardosott belülről, hogy a mindennapi teendők elvégzése is emberfeletti kihívásnak tűnt. Persze, csináltam mindent, mint minden nő, anyuka. Az idegrendszerem is kimerült. Az agyam kihagyott. Ok nélkül lettem hülye, mérges és ideges. Nem értettem, mi történik velem. Aztán vettem egy nagy levegőt, és elmentem egy vérvételre. Most az életem nem a strandolásról, hanem a laborvizsgálatokról, a folyamatos ellenőrzésekről és ezekről a gyógyszeres dobozokról szól. A testem jelzett: a pajzsmirigy-alulműködés, a női egészségi kihívások és a súlyos vérszegénység egy kis IR-rel egyszerre kopogtattak be az életembe. Nyilván van összefüggés is” – írta közösségi oldalán Görög Zita.

Görög Zita speciális étrendet követ

A diagnózis után az is kiderült, hogy nemcsak gyógyszerekre van szüksége, hanem olyan étrendre is, amely illeszkedik az állapotához. Ez azonban újabb nehézséget jelentett neki, mert a fáradtság mellett az is megterhelő volt számára, hogy megtervezze, mikor mit egyen.

„De már jó kezekben vagyok! Viszont most megengedem magamnak a segítséget is. Amikor reggelente azon kell sakkozni, melyik gyógyszert mikor, hogyan és hány óra különbséggel vehetem be, a legutolsó dolog, amire energiám és időm marad, az a konyhában való órákon át tartó állás, a grammok számolgatása, a tudatos bevásárlás és a diétás főzőcskézés. Nyári szünetben... Volt olyan nap, hogy álltam a konyhában, és egyszerűen elsírtam magam a fáradtságtól, mert nem volt erőm kitalálni, mit főzzek, ami támogatja a gyógyulásomat, és nem árt a felborult hormonjaimnak, miközben számolgatom a grammokat, kalóriákat. Tök új nekem ez a helyzet” – fogalmazott Görög Zita.