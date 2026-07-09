Ezekkel a virágokkal csalogathatod magadhoz a magyar kolibrit: mindent a kacsafarkú szenderről

Ki ne szeretné a virágzó természetet élvezni az otthonában? A kertek és erkélyek egyik legizgalmasabb látogatója pedig kétségtelenül a kacsafarkú szender. Ez a különleges rovar annyira szokatlanul mozog, hogy elsőre sokan aprócska madárnak hiszik. Nem véletlenül ragadt rá a magyar kolibri vagy a kolibri lepke becenév, hiszen úgy tűnik, mintha lebegve szívogatná a virágok nektárját. Épp olyan hasznos beporzó, mint a méh, de tőle egyáltalán nem kell tartanunk. Azon, hogy 2021-ben ez a lepke lett az Év Rovara Magyarországon, már meg sem lepődünk.

A kacsafarkú szender nem madár, hanem egy lepkefaj.

Forrás: 123RF

Miért rajonghatsz te is a kacsafarkú szenderért? A magyar kolibri nappal aktív, ezért könnyebb megfigyelni, mint sok más lepkét.

Lebegve táplálkozik, akárcsak egy kolibri, ettől pedig elképesztően aranyos látványt nyújt.

Képes egész életében visszajárni ugyanazokra a virágokra, így akár magadhoz is szoktathatod.

Réteken, kertekben és városi teraszokon is feltűnhet, ha megfelelő növényeket talál.

A kacsafarkú szendert még azok is szívesen látják a virágaik között, akik alapjáraton nem igazán kedvelik a körülöttük repkedő apróságokat. A latin nevén Macroglossum stellatarum a lepkefélék családjába tartozik, mégis egészen másnak tűnik, mint amit egy ilyen hasznos rovarról gondolnánk. Szárnyait elképesztő sebességgel mozgatja – másodpercenként akár ötven-száz csapásra is képes –, ezért tűnik úgy, mintha lebegne a virágok mellett. Hosszú, nagyjából három centiméteres pödörnyelvével olyan mély tölcsérű virágokból is képes táplálkozni, amelyekhez más rovarok nem férnek hozzá. Éljen a természetes beporzás! Potrohának végén fekete-fehér szőrpamacs található, amely a névadóit egy kacsa farkára emlékeztette.

A magyar kolibri az illatos virágokat kedveli, amikből pödörnyelvével szívja ki a nektárt.

Forrás: shutterstock

Mikor bukkanhat fel a kacsafarkú szender?

A magyar kolibri nem csak napsütésben repked. Borongós, sőt akár hűvösebb, tíz fok körüli időben is aktív lehet. Leggyakrabban késő délután vagy kora este jelenik meg a kertekben, ahol villámlátogatásokat tesz a virágok között.

Ezeket a virágokat kedveli a kolibri lepke

A kacsafarkú szender elsősorban a nektárban gazdag, illatos virágokat szereti. Különösen vonzzák a hosszú vagy mély tölcsérű virágok, amelyek előtt elképesztő légi akrobatikát mutat be. Ha szeretnéd, hogy nálad is gyakori vendég legyen, ültess olyan virágokat, amik a kedvencei. Ilyen például a balkon nagy kedvence, a petúnia vagy a selyemvirág, de a magyar kolibri előszeretettel táplálkozik a levendulából, orgonából és díszdohányból is. Akkor sem „ültetsz mellé”, ha a jázmin, a fukszia, az ibolya vagy a lángvirág mellett teszed le a voksodat. Különösen csábítóak számára a hosszú virágzási idejű növények.