Ezekkel a virágokkal csalogathatod magadhoz a magyar kolibrit: mindent a kacsafarkú szenderről

Ki ne szeretné a virágzó természetet élvezni az otthonában? A kertek és erkélyek egyik legizgalmasabb látogatója pedig kétségtelenül a kacsafarkú szender. Ez a különleges rovar annyira szokatlanul mozog, hogy elsőre sokan aprócska madárnak hiszik. Nem véletlenül ragadt rá a magyar kolibri vagy a kolibri lepke becenév, hiszen úgy tűnik, mintha lebegve szívogatná a virágok nektárját. Épp olyan hasznos beporzó, mint a méh, de tőle egyáltalán nem kell tartanunk. Azon, hogy 2021-ben ez a lepke lett az Év Rovara Magyarországon, már meg sem lepődünk.
Miért rajonghatsz te is a kacsafarkú szenderért?
- A magyar kolibri nappal aktív, ezért könnyebb megfigyelni, mint sok más lepkét.
- Lebegve táplálkozik, akárcsak egy kolibri, ettől pedig elképesztően aranyos látványt nyújt.
- Képes egész életében visszajárni ugyanazokra a virágokra, így akár magadhoz is szoktathatod.
- Réteken, kertekben és városi teraszokon is feltűnhet, ha megfelelő növényeket talál.
A kacsafarkú szendert még azok is szívesen látják a virágaik között, akik alapjáraton nem igazán kedvelik a körülöttük repkedő apróságokat. A latin nevén Macroglossum stellatarum a lepkefélék családjába tartozik, mégis egészen másnak tűnik, mint amit egy ilyen hasznos rovarról gondolnánk. Szárnyait elképesztő sebességgel mozgatja – másodpercenként akár ötven-száz csapásra is képes –, ezért tűnik úgy, mintha lebegne a virágok mellett. Hosszú, nagyjából három centiméteres pödörnyelvével olyan mély tölcsérű virágokból is képes táplálkozni, amelyekhez más rovarok nem férnek hozzá. Éljen a természetes beporzás! Potrohának végén fekete-fehér szőrpamacs található, amely a névadóit egy kacsa farkára emlékeztette.
Mikor bukkanhat fel a kacsafarkú szender?
A magyar kolibri nem csak napsütésben repked. Borongós, sőt akár hűvösebb, tíz fok körüli időben is aktív lehet. Leggyakrabban késő délután vagy kora este jelenik meg a kertekben, ahol villámlátogatásokat tesz a virágok között.
Ezeket a virágokat kedveli a kolibri lepke
A kacsafarkú szender elsősorban a nektárban gazdag, illatos virágokat szereti. Különösen vonzzák a hosszú vagy mély tölcsérű virágok, amelyek előtt elképesztő légi akrobatikát mutat be. Ha szeretnéd, hogy nálad is gyakori vendég legyen, ültess olyan virágokat, amik a kedvencei. Ilyen például a balkon nagy kedvence, a petúnia vagy a selyemvirág, de a magyar kolibri előszeretettel táplálkozik a levendulából, orgonából és díszdohányból is. Akkor sem „ültetsz mellé”, ha a jázmin, a fukszia, az ibolya vagy a lángvirág mellett teszed le a voksodat. Különösen csábítóak számára a hosszú virágzási idejű növények.
Kacsafarkú szender érdekességek
- Talán az egyik legkülönlegesebb tulajdonsága az emlékezete. A kutatások és megfigyelések szerint a kacsafarkú szender képes megjegyezni a jó táplálkozóhelyeket, és nap mint nap visszatér ugyanazokra a virágokra. Sőt, akár egész életében hű maradhat egy kedvelt kerthez vagy balkonhoz.
- Esténként szeret társaságban nyugovóra térni. Gyakran látni kisebb csoportokban pihenő magyar kolibrit. Az alvóhelyük ráadásul a párkeresésben is fontos szerepet játszik.
- Bár apró rovarról van szó, hatalmas távolságokat képes megtenni, így könnyedén felbukkanhat városi környezetben is.
- A tavasszal, nyáron kikelő kolibri lepke 1-2 hónapig él, de a kora őszi példányok fűtetlen és fedett helyeken, mint amilyen egy garázsban vagy padlás, akár át is telelhetnek.
Ha egyszer meglátod kecsesen lebegő mozgását, meg fogod érteni, hogy miért tartják a kacsafarkú szendert a magyar kertek egyik legkülönlegesebb vendégének.
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