62 éves lett Sandra Bullock: ezzel gyerekkori fotóval köszöntötte testvére a színésznőt

Az 56 éves cukrász és televíziós személyiség az Instagramon osztotta meg a régi fotót. A képen Gesine még kisbaba, a nővére karjaiban ül. Sandra Bullock örülbelül 7 éves lehetett a kép készültekor. Az első két foga hiányzik ugyan, de hajáról, és jellegzetes mosolyáról könnyen felismerhető. „Boldog születésnapot a legjobb nővérnek. Még annál is jobban szeretlek” – írta Gesine, a német Schwester, vagyis nővér szót használva.

Sandra Bullock 62 éves lett: ezzel a fotóval köszöntötte a testvére, Gesine

Forrás: Instagram

Sandra Bullock több év kihagyás után idén újra a filmvásznon

Sandra Bullock a 2020-as évek elején, Az elveszett város és A gyilkos járat után egy időre háttérbe vonult. Több időt szeretett volna tölteni gyermekeivel, a 16 éves Louis-val és a 12 éves Lailával. Ebben az időszakban párjánál, Bryan Randallnál ALS-t diagnosztizáltak. A férfi belehalt az idegrendszert fokozatosan károsító betegségbe. A gyász és a lelki felépülés időszaka után Sandra Bullock bejelentette visszatérését. Az Átkozott boszorkák folytatása a tervek szerint szeptemberben kerül a mozikba. A színésznő 2026 áprilisában az Instagramin is megjelent, rövid idő alatt több millió követőre tett szert.

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