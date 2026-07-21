Megérkezett az Átkozott boszorkák 2. magyar előzetese: ennyit változtak a szereplők – VIDEÓ

Sandra Bullock és Nicole Kidman ismét Sally és Gillian Owens bőrébe bújnak, hogy folytassák a 28 éve indult, kultikussá vált történetet. Az Átkozott boszorkák 2. új magyar előzetese nemcsak a film hangulatából ad ízelítőt, hanem azt is megmutatja, milyen sokat változtak az évek során a főszereplők – miközben a varázslatos, misztikus világ sem veszített a vonzerejéből.

Szeptember 10-én érkezik az Átkozott boszorkák 2. a mozikba.

Forrás: Northfoto

Vajon milyen sors vár ezúttal az Owens családra?

Kik térnek vissza az eredeti szereplőgárdából?

Mutatjuk a magyar előzetest és azt is, hogyan festenek ma a sztárok.

Itt az Átkozott boszorkák 2. szinkronos előzetese

28 év után újra láthatod Sally és Gillian Owens karakterében Sandra Bullockot és Nicole Kidmant. A folytatásban az eredeti szereplők mellett új arcok is feltűnnek, a történet középpontjában pedig ismét az Owens családot sújtó átok áll. A film magyarországi premierje szeptember 10-én lesz a mozikban.

Az új magyar előzetes nemcsak a film hangulatából ad ízelítőt, hanem azt is megmutatja, milyen sokat változtak a 28 év alatt a főszereplők – miközben a varázslatos, misztikus világ sem veszített a vonzerejéből. Az alapsztoriban a felmenőik évszázadok óta közeli kapcsolatban állnak a nem evilági tudományokkal, és a két, egymástól nagyon különböző, mégis összetartó lánytestvért két bolondos nagynéni neveli egy ódon, titkokkal teli házban. Csak meg vannak átkozva: nem lehet férfi az életükben, mert akit megszeretnek, az meghal. Ők viszont nem nyugszanak bele a sorsukba.

Ezek is érdekelhetnek még: