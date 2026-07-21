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Megérkezett az Átkozott boszorkák 2. magyar előzetese: ennyit változtak a szereplők – VIDEÓ

film Átkozott boszorkák Nicole Kidman Sandra Bullock előzetes
Váradi Melinda
2026.07.21.
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Közel három évtized után visszatér az egyik legkedveltebb misztikus film. Végre megérkezett az Átkozott boszorkák 2. magyar szinkronos előzetese.

Sandra Bullock és Nicole Kidman ismét Sally és Gillian Owens bőrébe bújnak, hogy folytassák a 28 éve indult, kultikussá vált történetet. Az Átkozott boszorkák 2. új magyar előzetese nemcsak a film hangulatából ad ízelítőt, hanem azt is megmutatja, milyen sokat változtak az évek során a főszereplők – miközben a varázslatos, misztikus világ sem veszített a vonzerejéből.

Átkozott boszorkák 2.
Szeptember 10-én érkezik az Átkozott boszorkák 2. a mozikba.
Forrás: Northfoto
  • Vajon milyen sors vár ezúttal az Owens családra? 
  • Kik térnek vissza az eredeti szereplőgárdából? 
  • Mutatjuk a magyar előzetest és azt is, hogyan festenek ma a sztárok.

Itt az Átkozott boszorkák 2. szinkronos előzetese

28 év után újra láthatod Sally és Gillian Owens karakterében Sandra Bullockot és Nicole Kidmant. A folytatásban az eredeti szereplők mellett új arcok is feltűnnek, a történet középpontjában pedig ismét az Owens családot sújtó átok áll. A film magyarországi premierje szeptember 10-én lesz a mozikban.

Az új magyar előzetes nemcsak a film hangulatából ad ízelítőt, hanem azt is megmutatja, milyen sokat változtak a 28 év alatt a főszereplők – miközben a varázslatos, misztikus világ sem veszített a vonzerejéből. Az alapsztoriban a felmenőik évszázadok óta közeli kapcsolatban állnak a nem evilági tudományokkal, és a két, egymástól nagyon különböző, mégis összetartó lánytestvért két bolondos nagynéni neveli egy ódon, titkokkal teli házban. Csak meg vannak átkozva: nem lehet férfi az életükben, mert akit megszeretnek, az meghal. Ők viszont nem nyugszanak bele a sorsukba.

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