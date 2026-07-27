Évek óta nem látták így Madeleine McCann testvéreit – Amelie mindenkit meglepett

Madeleine McCann szülei Kate és Gary McCann a lelátón szurkoltak fiuknak, Seannak, aki 400 méteres gyorsúszásban versenyzett Skóciában. Mellettük ült lányuk, Amelie McCann is, aki ugyanolyan izgatottan drukkolt ikertestvérének, mint a szülők. Madeleine McCann testvéreit ritkán láthatjuk, Amelie-ről is csak néhány fotó került ki az évek során, hiszen nővére, Madeleine McCann eltűnésének nyilvános eseményeitől megóvták őt és testvérét is szülők, amennyire tudták.

Madeleine McCann testvérei, Sean és Amelie már 21 évesek.

Forrás: Getty Images/Peter Macdiarmid

Madeleine McCann testvérei: így szurkolt a lelátón Amelie McCann

Madeleine McCann testvérei is abban a hotelszobában voltak, ahonnan 2007. május 3-án eltűnt a kislány nem sokkal a 4. születésnapja előtt. Az ikrek akkor még csak kétvéesek voltak, de az egész életükre rányomta a bélyegét az az este, amire még csak nem is emlékeznek. Madeleine McCann eltűnése az egész világot megrázta, a nyomozás az ügyben azóta is tart, és habár van egy gyanúsítottja az ügynek, végleges lezárást talán sosem fognak kapni a szülők, hogy megnyugvásról már ne is beszéljünk.

Madeleine McCann szülei (Kate és Gerry) és húga, Amelie.

Forrás: Oli SCARFF / AFP

Amennyire lehet, az ikreket megpróbálták távolt tartani a Madeleine McCann eltűnése körüli felfordulástól, és normális életet biztosítottak nekik. Mostanra Amelie és Sean McCann 21 évesek lettek, és látható, mennyire támogatják egymást. A szülők és Amelie Skóciban egy lelátón szurkoltak a fiúnak, aki 400 méteres gyorsúszásban tette próbára tudását. Amelie-t különösen ritkán láthattuk a nyilvánosság előtt, míg az úszó bátyját sokkal többször. Még az sem nyilvános, hogy melyik főiskolára jár, ezért különleges pillanat az, hogy most megjelent a szüleivel, hogy támogassa testvérét.

Madeleine McCann testvére, Sean McCann.

Forrás: Oli SCARFF / AFP

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