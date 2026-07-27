Évek óta nem látták így Madeleine McCann testvéreit – Amelie mindenkit meglepett

Madeleine McCann szülei Kate és Gary McCann a lelátón szurkoltak fiuknak, Seannak, aki 400 méteres gyorsúszásban versenyzett Skóciában. Mellettük ült lányuk, Amelie McCann is, aki ugyanolyan izgatottan drukkolt ikertestvérének, mint a szülők. Madeleine McCann testvéreit ritkán láthatjuk, Amelie-ről is csak néhány fotó került ki az évek során, hiszen nővére, Madeleine McCann eltűnésének nyilvános eseményeitől megóvták őt és testvérét is szülők, amennyire tudták.
Madeleine McCann testvérei: így szurkolt a lelátón Amelie McCann
Madeleine McCann testvérei is abban a hotelszobában voltak, ahonnan 2007. május 3-án eltűnt a kislány nem sokkal a 4. születésnapja előtt. Az ikrek akkor még csak kétvéesek voltak, de az egész életükre rányomta a bélyegét az az este, amire még csak nem is emlékeznek. Madeleine McCann eltűnése az egész világot megrázta, a nyomozás az ügyben azóta is tart, és habár van egy gyanúsítottja az ügynek, végleges lezárást talán sosem fognak kapni a szülők, hogy megnyugvásról már ne is beszéljünk.
Amennyire lehet, az ikreket megpróbálták távolt tartani a Madeleine McCann eltűnése körüli felfordulástól, és normális életet biztosítottak nekik. Mostanra Amelie és Sean McCann 21 évesek lettek, és látható, mennyire támogatják egymást. A szülők és Amelie Skóciban egy lelátón szurkoltak a fiúnak, aki 400 méteres gyorsúszásban tette próbára tudását. Amelie-t különösen ritkán láthattuk a nyilvánosság előtt, míg az úszó bátyját sokkal többször. Még az sem nyilvános, hogy melyik főiskolára jár, ezért különleges pillanat az, hogy most megjelent a szüleivel, hogy támogassa testvérét.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: