Szolnoki Péter évek óta küzdött brutális betegségével: "...érezni lehetett az elmúlásról való tudást"

Szolnoki Péter halálhírét vasárnap reggel jelentette be a Bon-Bon zenekar. A közleményben azt kérték, hogy a rajongók, barátok, ismerősök és a sajtó képviselői tartsák tiszteletben a család és a zenekar gyászát, részvétüket pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki.

Szolnoki Péter hosszú ideje beteg volt

Szolnoki Péter halála: a Bon-Bon énekese hosszú ideje beteg volt

Geszti Péter hosszú posztban búcsúzott barátjától, kollégájától. Azt írta, Szolnoki Péter hangja a Rapülők dalait is meghatározták, szinte minden szám refrénjét ő énekelte végig. Elárulta azt is, hogy a zenész évek óta küzdött súlyos betegséggel.

„Elment a Peti. Elment a hangunk. Megszólalni sem tudunk nélküle. Mert ő volt a legkedvesebb bel canto, a mindent betöltő lágy, mégis férfias frekvencia, a srác, akire mindig lehetett számítani, akinek szerénysége is tanítani való volt, nem csak az éneklése és fuvola játéka. A Rapülők dalai nem szárnyaltak volna fel nélküle, hiszen szinte minden számunk refrénjét ő énekelte végig, akárcsak a fél magyar popszakma dalait a kilencvenes és kétezres években. Szolnoki Peti szeretetember volt, mindig jó volt megölelni, mert benne volt a barátság, a kedvesség és a zene. Hosszú éveken át küzdött brutális betegségével, és egyre fájdalmasabbá váló mosolya mögött érezni lehetett az elmúlásról való tudást, hogy az élet minden napja ajándék. Nagyon fáj, hogy nem kapott többet ebből az ajándékból. Bon (bon) voyage, Peti!” – írta Geszti Péter.