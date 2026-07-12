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Férjhez ment a világ legszebb kislánya – nézd meg, milyen gyönyörű menyasszony volt

thylane blondeau modell legszebb
Life.hu
2026.07.12.
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Emlékszel még Thylane Blondeau-ra? Egykor ő volt a világ legszebb kislánya, ám ma már ő sem gyerek. Olyannyira nem, hogy nemrég családot alapított. Nézd meg, milyen szép volt az esküvőjén a gyönyörű modell.

Elképesztő, hogy szalad az idő, ugyanis a világ legszebb kislánya most már hivatalosan is feleség. A 25 éves Thylane Blondeau egy francia dj-vel, Ben Attallal kötötte össze az életét. 

Egykor ő volt a világ legszebb kislánya
A világ legszebb kislánya volt...
Forrás: https://www.instagram.com/thylaneblondeau/

Hogy lett a világ legszebb kislánya?

A világ legszebb kislánya elnevezést 2006-ban, a Vogue magazin használta Thylane Blondeau-re, aki ma már felnőtt nő, és nem kevésbé szép, mint 20 évvel ezelőtt. Nem véletlenül lett modell belőle. 

A francia modell nemrég egy elegáns esküvő keretében mondta ki az igent a párjának, Ben Attalnak, aki foglalkozását tekintve dj. 

Thylane, aki mindössze négyéves volt, amikor Jean Paul Gaultier modelljeként elkezdte a karrierjét, a szertartáson egy visszafogott, ízléses ruhát viselt, amely kiemelte karcsú alakját.

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