Férjhez ment a világ legszebb kislánya – nézd meg, milyen gyönyörű menyasszony volt

Elképesztő, hogy szalad az idő, ugyanis a világ legszebb kislánya most már hivatalosan is feleség. A 25 éves Thylane Blondeau egy francia dj-vel, Ben Attallal kötötte össze az életét.

A világ legszebb kislánya volt...

Forrás: https://www.instagram.com/thylaneblondeau/

Hogy lett a világ legszebb kislánya?

A világ legszebb kislánya elnevezést 2006-ban, a Vogue magazin használta Thylane Blondeau-re, aki ma már felnőtt nő, és nem kevésbé szép, mint 20 évvel ezelőtt. Nem véletlenül lett modell belőle.

A francia modell nemrég egy elegáns esküvő keretében mondta ki az igent a párjának, Ben Attalnak, aki foglalkozását tekintve dj.

Thylane, aki mindössze négyéves volt, amikor Jean Paul Gaultier modelljeként elkezdte a karrierjét, a szertartáson egy visszafogott, ízléses ruhát viselt, amely kiemelte karcsú alakját.

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