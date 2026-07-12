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Akaratlanul is beletaposol a másik lelkébe, ha így írsz üzenetet

Shutterstock - PerfectWave
digitális tér kommunikáció sértődés
Jónás Ágnes
2026.07.12.
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A digitális kommunikáció nemcsak azt változtatta meg, hogyan (nem) beszélgetünk egymással, hanem azt is, milyen jelentést tulajdonítunk bizonyos írásjeleknek. Ami egy üzenet megírásakor korábban teljesen korrektnek számított, ma lekezelőnek, tiszteletlennek, vagy távolságtartónak tűnhet. Nézzük, melyik írásjellel válhat félreérthetővé és sértővé az üzeneted!

Előfordult már, hogy egy teljesen ártatlannak szánt üzenetedre váratlanul sértődött reakció érkezett? Az online kommunikációban nemcsak a szavak számítanak: egy pont, egy ártatlannak tűnő emoji vagy akár ezek hiánya is olyan jelentést hordozhat, amelyet nem szándékoztunk közvetíteni. Emiatt könnyen megeshet, hogy akaratlanul is távolságtartónak, ridegnek vagy éppen bántónak tűnünk a másik szemében. A cikkből kiderül, hogyan változtatta meg a chatelés az írásjelek jelentését, és miért okozhatnak félreértéseket a legapróbb nyelvi részletek is.

Üzenet írásjellel
Hogyan zárod a beszélgetést? Teszel egy emojit, vagy csak simán potot? Vigyázz, mert a digitális üzenet a sértődés forrása is lehet, pusztán az írásjelek miatt. 
Forrás: Shutterstock

• A rövid chatüzenetekben a pont ma már sokszor érzelmi jelentést is hordozhat

• Egy „Rendben.” és egy „Rendben” üzenet hangulata a befogadók szerint eltérő lehet

• A digitális kommunikációban nemcsak a szavak, hanem az írásjelek is üzennek

Jó szándékkal írt, rosszul elsült digitális üzenet

A chatelés világában a rövid üzenetek, a rövidítések, a szleng, a gifek és az emojik vették át a vezető szerepet, és ennek során sajátos szabályok alakultak ki. Ha egy üzenet csupa nagybetűt tartalmaz, kiabálásnak hat. A túl sok emoji zavaró lehet, és egyre többen érzik úgy, hogy egy egyszavas válasz végére tett pont sem teljesen semleges.

Mi a gond a ponttal? 

Míg a hagyományos írásban a pont egyszerűen lezárja a mondatot, az online üzenetekben sokan érzelmi többletjelentést társítanak hozzá. Egy „Persze.” vagy egy „Rendben.” válasz is könnyen keltheti a lepattintás, a távolságtartás vagy a passzív-agresszivitás benyomását, míg ugyanez pont nélkül általában barátságosabbnak hat.

Egy amerikai vizsgálat során például kiderült, hogy a résztvevők kevésbé őszintének értékelték a ponttal lezárt rövid válaszokat, mint az ugyanazon szövegű, írásjel nélküli üzeneteket. 

A pont jelentésének változásában az is szerepet játszik, hogy a chatfelületeken technikailag nincs szükség rá a mondat lezárásához: az üzenet önmagában is elkülönül. Emiatt a pont használata sokszor külön hangsúlyt kap, ami hivatalosabb vagy feszesebb hangnemet sugallhat. Ezzel szemben, érdekes módon, a felkiáltójelet a legtöbben pozitívabban értékelik.  Egy egyszerű „Köszönöm!” gyakran kedvesebbnek és lelkesebbnek tűnik, mint ugyanaz a mondat írásjel nélkül.

Hivatalos levelekben, munkahelyi kommunikációban vagy hosszabb szövegekben továbbra is természetes a pont használata, a Z generációnak is. Baráti chatelésnél viszont nem árt óvatosnak lenni: egy rövid válasz végén könnyen más üzenetet közvetíthet, mint amit eredetileg szántunk neki.

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