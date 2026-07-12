Újabb munkaszüneti nap jöhet Magyarországon: dupla bért kaphatnak azok, akik ekkor mégis dolgoznak

A kereskedelemben dolgozókat, köztük bolti eladókat, pénztárosokat és raktárosokat képviselő szakszervezet már hivatalosan is benyújtotta a javaslatát. A Nemzeti Választási Bizottság jóváhagyta az indítványt, így elindulhatott az aláírásgyűjtés, hogy munkaszüneti nap legyen december 24.

Munkaszüneti nap lehet december 24.

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Aláírást gyűjt a KASZ, hogy munkaszüneti nap legyen december 24.

A szakszervezet szerint a témában egytértés van a KASZ, a választópolgárok és a kormány között, ennek ellenére nem volt olyan egyeztetés, ami lehetővé tette volna a kérdés rendezését, ezért megkezdték az aláírásgyűjtést.

A KASZ azt szeretné, hogy a karácsony háromnapos ünnep legyen, és a munkavállalók többsége december 24-én otthon maradhasson. A szakszervezet azt is szeretné elérni, hogy akiknek szenteste napján mégis dolgozniuk kell, például a nyitva tartó üzletekben, dupla bért kapjanak az aznapi munkájukért.

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