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Meghalt Szolnoki Péter: a Bon-Bon énekese 57éves volt

gyász meghalt Szolnoki Péter
Life.hu
2026.07.12.
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A Bon-bon zenekar vasárnap reggel jelentette be a tragikus hírt a Facebook-oldalán. Szolnoki Péter súlyos veteg volt.

A közlemény szerint Szolnoki Péter súlyos betegség következtében, életének 57. évében hunyt el. Az együttes arra kéri a rajongókat, az ismerősöket, a barátokat és a sajtó képviselőit, hogy ezekben a nehéz napokban tartsák tiszteletben a család és a Bon-Bon zenekar gyászát.

Szolnoki Péter június közepén került kóházba
Szolnoki Péter június közepén került kóházba
Fotó: Borsonline

Szolnoki Péter halála: a zenész súlyos beteg volt

A zenekar azt kérte, hogy a részvétnyilvánításokat a közösségi oldalakon tegyék meg. Mint írták, a most keletkezett űrt nem lehet szavakkal kifejezni, a fájdalmuk pedig mérhetetlen.

„Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes-dalszerző, előadóművész a mai napon, életének 57.-ik életévében súlyos betegség következtében elhunyt. Megkérünk minden kedves rajongót, ismerőst, barátot és a sajtó munkatársait, hogy tiszteljék a család és a Bon-Bon zenekar mély gyászát ezekben a nehéz napokban, és részvétnyilvánításukat a közösségi oldalakon fejezzék ki. Az űr, amely most keletkezett nem fejezhető ki szavakban, a fájdalom mérhetetlen a szívünkben" - írta Szolnoki Péter családja és Török Tamás.

 

Szolnoki Péter és Török Tamás 1995-ben alapította meg a Bon-Bont. Az együttes az elmúlt évtizedekben számos slágert adott a magyar könnyűzenének. A zenész június közepe óta feküdt kórházban, sokat nem lehetett tudni az állapotáról, a család és a zenésztársak diszkréten kezelték a helyzetet.

 

 

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