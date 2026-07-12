Szolnoki Péter korábban már legyőzött egy súlyos betegséget, sokan abban bíztak, most is sikerül

Szolnoki Péter akkor epevezeték-szűkülettel küzdött, ez okozta a súlyvesztést. Műthető állapotba csak 2016-ban került. Két évvel később arról beszélt, nagy szerencséje volt, mert jó orvosok kezelték, és közben sokat tanult abból is, amin keresztülment.

Szolnoki Péter halálhírét keltették 2010-ben, annyira lefogyott

Forrás: Facebook / Bon-bon

Szolnoki Péter betegsége: úgy hitte, lelki okok miatt romlott meg az egészsége

„Szerencsém volt, hogy kiváló orvosok kezeltek” – idézte Szolnoki Pétert a Blikk. „Mindig is tudtam, hogy lelki okok miatt betegedtem meg. Sok gyógymódot kipróbáltam, rendszeresen sportolok, igyekszem minden helyzetben lelkileg is kiegyensúlyozott maradni. A harag és az elfojtás, ami a méregtelenítő szervekre is rossz hatással van, betegített meg. Most már igyekszem sok mindent elengedni, már nem veszek mindent úgy a lelkemre. Pedig szívember vagyok, ha nem az lennék, nem is tudnék olyan számokat írni, mint amilyenek eddig megszülettek.”

Szolnoki Péter akkor a magánéleti kudarcairól is őszintén beszélt. Elmondta, nem büszke arra, hogy zátonyra futott a házassága. Volt feleségével, Zsuzsival csaknem húsz évet töltöttek együtt. A zenész a válás után nem akart komoly kapcsolatot, a szerelem azonban hamar rátalált.

„Elmondhatom magamról, hogy 48 éves koromra minden szempontból révbe értem, egészséges vagyok, boldog, és az is nagy öröm számomra, hogy a gyerekeim is elfogadták és szeretik a páromat, harmonikus a kapcsolatunk, és a fiával is remekül kijönnek” – mondta akkor.

A Bon-Bon énekese június közepén ismét kórházba került, szerettei, zenésztársai és rajongói hetek óta aggódtak érte, pár napja egyikük azt nyilatkozta, nagyobb a baj, mint gondolták.

Szolnoki Péter családja és zenésztársa, Török Tamás július 12-én reggel tudatták, hogy az énekes elhunyt.

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