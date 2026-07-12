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Szolnoki Péter korábban már legyőzött egy súlyos betegséget, sokan abban bíztak, most is sikerül

gyász betegség Szolnoki Péter
Life.hu
2026.07.12.
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A Bon-Bon énekesének 2010-ben már halálhírét keltették, annyira lefogyott. Szolnoki Péter akkor megnyerte a csatát, a háborút sajnos nem sikerült.

Szolnoki Péter akkor epevezeték-szűkülettel küzdött, ez okozta a súlyvesztést. Műthető állapotba csak 2016-ban került. Két évvel később arról beszélt, nagy szerencséje volt, mert jó orvosok kezelték, és közben sokat tanult abból is, amin keresztülment.

Szolnoki Péter halálhírét keltették 2010-ben, annyira lefogyott
Szolnoki Péter halálhírét keltették 2010-ben, annyira lefogyott
Forrás: Facebook / Bon-bon

Szolnoki Péter betegsége: úgy hitte, lelki okok miatt romlott meg az egészsége

„Szerencsém volt, hogy kiváló orvosok kezeltek”idézte Szolnoki Pétert a Blikk. „Mindig is tudtam, hogy lelki okok miatt betegedtem meg. Sok gyógymódot kipróbáltam, rendszeresen sportolok, igyekszem minden helyzetben lelkileg is kiegyensúlyozott maradni. A harag és az elfojtás, ami a méregtelenítő szervekre is rossz hatással van, betegített meg. Most már igyekszem sok mindent elengedni, már nem veszek mindent úgy a lelkemre. Pedig szívember vagyok, ha nem az lennék, nem is tudnék olyan számokat írni, mint amilyenek eddig megszülettek.”

Szolnoki Péter akkor a magánéleti kudarcairól is őszintén beszélt. Elmondta, nem büszke arra, hogy zátonyra futott a házassága. Volt feleségével, Zsuzsival csaknem húsz évet töltöttek együtt. A zenész a válás után nem akart komoly kapcsolatot, a szerelem azonban hamar rátalált.

„Elmondhatom magamról, hogy 48 éves koromra minden szempontból révbe értem, egészséges vagyok, boldog, és az is nagy öröm számomra, hogy a gyerekeim is elfogadták és szeretik a páromat, harmonikus a kapcsolatunk, és a fiával is remekül kijönnek” – mondta akkor.

A Bon-Bon énekese június közepén ismét kórházba került, szerettei, zenésztársai és rajongói hetek óta aggódtak érte, pár napja egyikük azt nyilatkozta, nagyobb a baj, mint gondolták.

Szolnoki Péter családja és zenésztársa, Török Tamás július 12-én reggel tudatták, hogy az énekes elhunyt

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A Bon-bon zenekar vasárnap reggel jelentette be a tragikus hírt a Facebook-oldalán. Szolnoki Péter súlyos veteg volt.

Ez volt Bonnie Tyler utolsó posztja: hatalmas mérföldkövet ünnepelt a legenda

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