Egyetlen mondat, ami azonnal lebuktatja az alacsony érzelmi intelligenciával bíró embereket

Vannak olyan mondatok, amelyek alacsonyabb érzelmi intelligenciáról árulkodnak. Ezek általában empátiahiányt, felelősséghárítást, vagy érzelmi éretlenséget tükröznek. Ezek a mondatok az alacsony érzelmi intelligencia jelei!

Mutatjuk az alacsony érzelmi intelligencia jeleit. Ezek a mondatok árulkodók!

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A magas érzelmi intelligencia (EQ) fontos ahhoz, hogy megértsünk másokat.

Az alacsony EQ-val bíró emberek küszködnek a társas kapcsolatokban.

Mutatjuk, hogyan szűrheted ki őket!

Ezek a mondatok az alacsony érzelmi intelligencia jelei

A pszichológiai megközelítések szerint az érzelmi intelligencia nem velünk született adottság, hanem fejleszthető készség: magas érzelmi intelligencia kulcsfontosságú abban, hogy mennyire tudjuk felismerni, megérteni és szabályozni a saját és mások érzéseit.

Vannak mondatok, amik elsőre ártatlannak tűnnek, mégis sokat elárulnak arról, mennyire tud valaki bánni az érzelmeivel és hogyan viszonyul másokhoz. Az érzelmi intelligencia nem csak arról szól, hogy valaki kedves-e, hanem arról is, hogyan reagálsz bizonyos helyzetekben, mennyire vagy empatikus, és hogyan kezeled a konfliktusokat.

„Nem az én problémám”

Ez a mondat az empátia hiányát mutatja. Ilyenkor az illető nem feltétlenül akar segíteni valakin vagy megérteni a másikat. Az érzelmi intelligencia egyik kulcsa viszont éppen az, hogy képesek vagyunk felismerni, mikor érdemes támogatást nyújtani vagy legalább érzelmileg jelen lenni. A teljes elzárkózás inkább azt mutatja, hogy az illetőt nem érdekli a másik ember problémája.

„Túlérzékeny vagy, csak vicceltem!”

Ez a mondat gyakran a másik fél érzéseinek érvénytelenítésére szolgál. Ahelyett, hogy megpróbálná megérteni, mi váltotta ki az érzelmi reakciót, az illető inkább relativizálja vagy eltúlzottnak, netán szimplán viccnek minősíti azt. A magas érzelmi intelligencia ezzel szemben azt jelenti, hogy még ha nem is értünk egyet a reakció mértékével, legalább megpróbáljuk megérteni annak okát.

„Nekem is megvannak a magam bajai!”

Ez a mondat az erős énközpontúság és érzelmi érzéketlenség jele. Amikor valaki megoszt egy nehézséget, az ilyen reakció nem ad teret a másik fél érzéseinek, mert gyorsan visszatereli a figyelmet saját problémákra. Amikor egy barát, kolléga vagy családtag megnyílik, és megosztja a bánatát, az alacsony EQ-val rendelkező ember képtelen egy pillanatra is háttérbe szorítani a saját szükségleteit.