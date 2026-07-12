Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 12., vasárnap Dalma, Izabella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divattörténelem

Egyetlen ruhadarab, amiért kegyetlen harcot folytattak a nők: tízezren sétáltak át a kirakaton, hogy megszerezzék

Hulton Archive/Daily Express/Getty Images - Larry Ellis
divattörténelem nejlonharisnya harisnya
Bába Dorottya
2026.07.12.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A 20. század divattörténetének volt egy néma tanúja, mely a háttérből mozgatta a szálakat. A harisnya története nem csak a technológia fejlődés, hanem az ezzel együtt járó társadalmi változások lenyomata is.

Amikor reggel a fehérneműs fiókban kutakodunk, bele sem gondolunk, hogy a női harisnya milyen fontos szerepet töltött be a modern divat kialakulásában. Pedig a harisnya története jóval többről regél, mint egy ruhadarab megjelenése: technológiai fejlődésről, társadalmi változásról, a történelem önmagából való kifordulásáról. Csatlakozz hozzánk és fedezzük fel együtt a harisnya történetét!

A harisnya története és a nylon
A harisnya története során a nylon feltalálása jelentett fordulópontot.
Forrás:  Getty Images

Női harisnyák egykor és ma

  • Eleinte pamutból, gyapjúból és selyemből volt a harisnya, ami kényelmetlen viselet volt.
  • Amikor 1935-ben megjelent a nylonharisnya, azonnal a nők kedvence lett.
  • A második világháborúban harisnyalázadás tört ki.
  • A harisnyanadrág elterjedése lehetővé tette a miniszoknya megjelenését.

Lábak a selyem és pamut fogságában, avagy a felszabadító nylon

A harisnyaviselés nem opció, hanem kötelező szabály volt évszázadokon keresztül, hisz csak vulgáris fruskák mutatták meg csupasz lábaikat. Csakhogy a harisnyák eleinte pamutból, gyapjúból, illetve selyemből készültek, amik nem elég, hogy akadályozták a mozgást, még roppant melegek is voltak.

Amikor 1939-ben a DuPont cég szabadalmaztatta a nylonharisnyát, a nők hirtelen felszabadultak az etikett vaskos anyagok általi szorításából. Végre lehetőségük nyílt arra, hogy stílusosan fejezzék ki önmagukat úgy, hogy közben megmarad a szabad mozgás öröme. A vékony, elegáns anyagból készült harisnyák a meztelen lábak illúzióját keltették, a sarkakon, valamint a láb hátsó részén látható kontrasztos varrás különöse stílusosnak számítottak. Ahogy a szoknyák egyre rövidebbek lettek, a harisnyatartóval megtartott ruhadarab mind fontosabb része lett a női ruhatárnak.

A nylonharisnya zajos sikert aratott, hisz 1940. május 16-án nem kevesebb, mint 4 millió pár fogyott belőlük Amerikában.

Csakhogy az időközben kitörő második világháború sorompót vetett a harisnyadivat addig szélsebesen robogó szerelvénye elé.

A harisnya története a háborúban és a nylonlázadás

Ahogy a tankok egyre beljebb nyomultak Európában, mindent a hadsereg szolgálatába állítottak. Női alsónemű helyett ejtőernyőt és egyenruhát gyártottak, csakhogy a nők továbbra sem akartak lemondani kedvenc divatcikkükről. Bevállalósabbak a fekete piacon próbáltak hozzájutni, de akiknek nem voltak ilyen kapcsolataik, a lábukra festették a harisnyát, nem kis leleményességről téve tanúbizonyságot.

Nő festett harisnyával
A harisnyahiányt kreativitással enyhítették a háború alatt.
Forrás:  Getty Images

Azt hinné az ember, hogy amikor visszaálltak a nylonharisnyák gyártására, megjött a béke, ám a vihar csak ekkor szabadult el igazán. A kétezres évek leértékelt tévékért folytatott Black Friday tömegverekedései eltörpülnek amellett, ami a harisnyák körül kialakult 1945-ben.

Amikor az első szállítmány megérkezett Pittsburgbe, mintegy 40 000 nő állt sorba, a mindössze 13 000 elérhető harisnyáért. San Francisoban sem volt békésebb a helyzet, hisz a sorban álló 10 000 nő nemes egyszerűséggel átsétált a kirakaton, és kegyetlen harc vette kezdetét a fehérneműkért.

Az őrület csak 1946-ra csillapodott, amikor a gyártók megsokszorozták a termelést. Csakhogy ezek a harisnyazoknik még csak combközépig értek, amit harisnyatartóval kellett a helyén tartani.

Harisnya története a világháború alatt
Harisnya-adományok puskaportartóhoz.
Forrás:  Getty Images

Harisnyanadrág, ami forradalmasította a 20. századi divatot

Aki viselt már életében harisnyatartót, tisztában van vele, hogy kifejezetten kényelmetlen, nehézkes viselet – így volt ezzel Ethel Gant, Allen Gant felesége is, aki várandósan valami komfortos viseletre vágyott. Férje megértette a problémát és elkezdte kidolgozni a harisnyanadrág prototípusát, mely 1959-ben került piacképes állapotba.

A kényelmes, könnyen felvehető harisnyanadrág még a nylonharisnyánál is nagyobb sikert aratott, ami a ’60-as évek divatjára is jelentős hatással volt. Megjelenése előtt a harisnyatartóval ugyanis csak hosszú szoknyát lehetett viselni, ám a nadrágos verzió utat nyitott a miniszoknya megjelenésének.

Harisnyanadrág feltalálása
A harisnyanadrág feltalálása a kényelmessé tette a női divatot.
Forrás:  Getty Images

Ahogy a szoknyák szabaddá tették a combot, a harisnya szerepe is megváltozott: fehérnemű helyett a felsőruha integráns részévé vált. A tarka, mintás harisnyanadrágok évtizedekig megmaradtak a divatban.

A harisnya felemelkedése és bukása

A divat története valójában nem a ruhákról szól. Amikor a nylonharisnya először megjelent a színen, nem csupán a divat, hanem a technológiába vetett hit miatt is lett olyan sikeres. Amikor a nylonlázadás megtörtént, az sem a ruhadarabról szólt, hanem arról, hogy vissza akartak térni a háború előtti élethez. Amikor pedig harisnyanadrágot húztak a nők, azzal a szexuális forradalom miatti felszabadulást ünnepelték.

Ismerd meg a divattörténelem mérföldköveit:

A gardróbunk alfája és ómegája: 100 éve született meg a kis fekete ruha

Vannak trendek, amik jönnek-mennek, és vannak legendák, amik felett egyszerűen nem fog az idő. Idén pontosan egy évszázada annak, hogy megszületett a kis fekete ruha. Összegyűjtöttük a szezon legjobb tervezéseit, hogy te is megtaláld azt az alapkövet, ami sosem megy ki a divatból!

87 éves lett a nő, aki 40 felett vált dollármilliomossá: Carolina Herrera, a divat nagyasszonya

A venezuelai divattervezőnő sikkes ruhakölteményeinek, csábító illatú parfümkollekcióinak és karakteres kiegészítőinek köszönheti, hogy a divattörténelem ikonikus nagyasszonyává vált.

Nem csak egy ruhadarab: a fűző története

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu