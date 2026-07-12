Egyetlen ruhadarab, amiért kegyetlen harcot folytattak a nők: tízezren sétáltak át a kirakaton, hogy megszerezzék

Amikor reggel a fehérneműs fiókban kutakodunk, bele sem gondolunk, hogy a női harisnya milyen fontos szerepet töltött be a modern divat kialakulásában. Pedig a harisnya története jóval többről regél, mint egy ruhadarab megjelenése: technológiai fejlődésről, társadalmi változásról, a történelem önmagából való kifordulásáról. Csatlakozz hozzánk és fedezzük fel együtt a harisnya történetét!

A harisnya története során a nylon feltalálása jelentett fordulópontot.

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Női harisnyák egykor és ma Eleinte pamutból, gyapjúból és selyemből volt a harisnya, ami kényelmetlen viselet volt.

Amikor 1935-ben megjelent a nylonharisnya, azonnal a nők kedvence lett.

A második világháborúban harisnyalázadás tört ki.

A harisnyanadrág elterjedése lehetővé tette a miniszoknya megjelenését.

Lábak a selyem és pamut fogságában, avagy a felszabadító nylon

A harisnyaviselés nem opció, hanem kötelező szabály volt évszázadokon keresztül, hisz csak vulgáris fruskák mutatták meg csupasz lábaikat. Csakhogy a harisnyák eleinte pamutból, gyapjúból, illetve selyemből készültek, amik nem elég, hogy akadályozták a mozgást, még roppant melegek is voltak.

Amikor 1939-ben a DuPont cég szabadalmaztatta a nylonharisnyát, a nők hirtelen felszabadultak az etikett vaskos anyagok általi szorításából. Végre lehetőségük nyílt arra, hogy stílusosan fejezzék ki önmagukat úgy, hogy közben megmarad a szabad mozgás öröme. A vékony, elegáns anyagból készült harisnyák a meztelen lábak illúzióját keltették, a sarkakon, valamint a láb hátsó részén látható kontrasztos varrás különöse stílusosnak számítottak. Ahogy a szoknyák egyre rövidebbek lettek, a harisnyatartóval megtartott ruhadarab mind fontosabb része lett a női ruhatárnak.

A nylonharisnya zajos sikert aratott, hisz 1940. május 16-án nem kevesebb, mint 4 millió pár fogyott belőlük Amerikában.

Csakhogy az időközben kitörő második világháború sorompót vetett a harisnyadivat addig szélsebesen robogó szerelvénye elé.

A harisnya története a háborúban és a nylonlázadás

Ahogy a tankok egyre beljebb nyomultak Európában, mindent a hadsereg szolgálatába állítottak. Női alsónemű helyett ejtőernyőt és egyenruhát gyártottak, csakhogy a nők továbbra sem akartak lemondani kedvenc divatcikkükről. Bevállalósabbak a fekete piacon próbáltak hozzájutni, de akiknek nem voltak ilyen kapcsolataik, a lábukra festették a harisnyát, nem kis leleményességről téve tanúbizonyságot.