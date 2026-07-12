Egyetlen ruhadarab, amiért kegyetlen harcot folytattak a nők: tízezren sétáltak át a kirakaton, hogy megszerezzék

Amikor reggel a fehérneműs fiókban kutakodunk, bele sem gondolunk, hogy a női harisnya milyen fontos szerepet töltött be a modern divat kialakulásában. Pedig a harisnya története jóval többről regél, mint egy ruhadarab megjelenése: technológiai fejlődésről, társadalmi változásról, a történelem önmagából való kifordulásáról. Csatlakozz hozzánk és fedezzük fel együtt a harisnya történetét!
Női harisnyák egykor és ma
- Eleinte pamutból, gyapjúból és selyemből volt a harisnya, ami kényelmetlen viselet volt.
- Amikor 1935-ben megjelent a nylonharisnya, azonnal a nők kedvence lett.
- A második világháborúban harisnyalázadás tört ki.
- A harisnyanadrág elterjedése lehetővé tette a miniszoknya megjelenését.
Lábak a selyem és pamut fogságában, avagy a felszabadító nylon
A harisnyaviselés nem opció, hanem kötelező szabály volt évszázadokon keresztül, hisz csak vulgáris fruskák mutatták meg csupasz lábaikat. Csakhogy a harisnyák eleinte pamutból, gyapjúból, illetve selyemből készültek, amik nem elég, hogy akadályozták a mozgást, még roppant melegek is voltak.
Amikor 1939-ben a DuPont cég szabadalmaztatta a nylonharisnyát, a nők hirtelen felszabadultak az etikett vaskos anyagok általi szorításából. Végre lehetőségük nyílt arra, hogy stílusosan fejezzék ki önmagukat úgy, hogy közben megmarad a szabad mozgás öröme. A vékony, elegáns anyagból készült harisnyák a meztelen lábak illúzióját keltették, a sarkakon, valamint a láb hátsó részén látható kontrasztos varrás különöse stílusosnak számítottak. Ahogy a szoknyák egyre rövidebbek lettek, a harisnyatartóval megtartott ruhadarab mind fontosabb része lett a női ruhatárnak.
A nylonharisnya zajos sikert aratott, hisz 1940. május 16-án nem kevesebb, mint 4 millió pár fogyott belőlük Amerikában.
Csakhogy az időközben kitörő második világháború sorompót vetett a harisnyadivat addig szélsebesen robogó szerelvénye elé.
A harisnya története a háborúban és a nylonlázadás
Ahogy a tankok egyre beljebb nyomultak Európában, mindent a hadsereg szolgálatába állítottak. Női alsónemű helyett ejtőernyőt és egyenruhát gyártottak, csakhogy a nők továbbra sem akartak lemondani kedvenc divatcikkükről. Bevállalósabbak a fekete piacon próbáltak hozzájutni, de akiknek nem voltak ilyen kapcsolataik, a lábukra festették a harisnyát, nem kis leleményességről téve tanúbizonyságot.
Azt hinné az ember, hogy amikor visszaálltak a nylonharisnyák gyártására, megjött a béke, ám a vihar csak ekkor szabadult el igazán. A kétezres évek leértékelt tévékért folytatott Black Friday tömegverekedései eltörpülnek amellett, ami a harisnyák körül kialakult 1945-ben.
Amikor az első szállítmány megérkezett Pittsburgbe, mintegy 40 000 nő állt sorba, a mindössze 13 000 elérhető harisnyáért. San Francisoban sem volt békésebb a helyzet, hisz a sorban álló 10 000 nő nemes egyszerűséggel átsétált a kirakaton, és kegyetlen harc vette kezdetét a fehérneműkért.
Az őrület csak 1946-ra csillapodott, amikor a gyártók megsokszorozták a termelést. Csakhogy ezek a harisnyazoknik még csak combközépig értek, amit harisnyatartóval kellett a helyén tartani.
Harisnyanadrág, ami forradalmasította a 20. századi divatot
Aki viselt már életében harisnyatartót, tisztában van vele, hogy kifejezetten kényelmetlen, nehézkes viselet – így volt ezzel Ethel Gant, Allen Gant felesége is, aki várandósan valami komfortos viseletre vágyott. Férje megértette a problémát és elkezdte kidolgozni a harisnyanadrág prototípusát, mely 1959-ben került piacképes állapotba.
A kényelmes, könnyen felvehető harisnyanadrág még a nylonharisnyánál is nagyobb sikert aratott, ami a ’60-as évek divatjára is jelentős hatással volt. Megjelenése előtt a harisnyatartóval ugyanis csak hosszú szoknyát lehetett viselni, ám a nadrágos verzió utat nyitott a miniszoknya megjelenésének.
Ahogy a szoknyák szabaddá tették a combot, a harisnya szerepe is megváltozott: fehérnemű helyett a felsőruha integráns részévé vált. A tarka, mintás harisnyanadrágok évtizedekig megmaradtak a divatban.
A harisnya felemelkedése és bukása
A divat története valójában nem a ruhákról szól. Amikor a nylonharisnya először megjelent a színen, nem csupán a divat, hanem a technológiába vetett hit miatt is lett olyan sikeres. Amikor a nylonlázadás megtörtént, az sem a ruhadarabról szólt, hanem arról, hogy vissza akartak térni a háború előtti élethez. Amikor pedig harisnyanadrágot húztak a nők, azzal a szexuális forradalom miatti felszabadulást ünnepelték.
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