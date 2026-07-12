Hevesi Tamás megérezte Szolnoki Péter halálát: így búcsúzott elhunyt barátjától

Hevesi Tamás és Szolnoki Péter régóta jó kapcsolatban voltak, többször dolgoztak is együtt. Hevesi szerint a Bob-Bon énekese nemcsak kivételes hangjával és zenei tehetségével hagyott nyomot maga után, hanem azzal a természetességgel és szerethetőséggel is, amely miatt sokan közel érezték magukhoz.

Szolnoki Péter halálát megérezte barátja, Hevesi Tamás

Forrás: Facebook / Szolnoki Péter hivatalos oldala

Szolnoki Péter halála: így búcsúzott Hevesi Tamás

„Fantasztikus zenész, zseniális kolléga, ragyogó ember… Nehéz bármit mondani, mert egyszerűen azt érzem, hogy nem találok olyan szavakat, amelyek méltók lennének az ő fantasztikus életpályájához… Szörnyű, ami történt” – mondta Hevesi Tamás Blikknek.

Hevesi Tamás a közösségi médiában is elbúcsúzott Szolnoki Pétertől, azt írta, megérezte a bajt.

„ Pedig hittem a gyógyulásában. Többször voltak egészségi problémái, de eddig mindig sikerrel vette az akadályokat” – fogalmazott.

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