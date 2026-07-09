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Megvan a dátum: ekkor hervadhat el a Föld utolsó növénye

Shutterstock - Power pow
világvége megsemmisülés Föld növényvilág
Klusovszki Kíra
2026.07.09.
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Nem egy meteortól vagy egy atomkatasztrófától kell félnünk, az emberiség pusztulásához egy új kutatás szerint valami teljesen természetes változás vezethet. Ez a folyamat ráadásul olyan extrém globális felmelegedést hoz majd, ami képes lehet a jövőben teljesen kiirtani a Föld teljes növényzetét.

Bár az emberiség pusztulását és a világvégét már szátalan kutatás során megjósolták, egy új tanulmány most azt is feltárta, mikor pusztul ki véglegesen a természet növényvilága. Mutatjuk a dátumot, amikorra biztosan élhetetlen lesz a Föld az ember számára.

A globális felemelegedés lehetőségét már gleccserek olvadása is előrevetíti, aminek hatására a növények is könnyen elpusztulhatnak.
A gleccserek olvadása és a szélsőséges időjárás egyre tisztábban vetíti előre a globális felmelegedést, amely a jövőben a Föld teljes növényvilágára is súlyos pusztulást mérhet. 
Forrás: Shutterstock
  • A legfrissebb kutatások szerint a világvége akár a növényvilág teljes pusztulásával is bekövetkezhet.
  • A globális felmelegedés ráadásul  az óceánokat és a tengereket is teljesen kiszárítaná. 
  • Mutatjuk, mikor jön el az az időpont, amikor a Föld végleg élhetetlenné válna. 

A növények pusztulása katasztrofális végkimenetelt eredményezne 

Bár számos jóslatot kaptunk már a Föld elpusztulásának végleges kimeneteléről és dátumáról, egy friss kutatás most megmutatta, mi az a pont, amikor ténylegesen élhetetlenné válna a bolygónk az ember számára.

A legfrissebb tanulmányok szerint ráadásul még katasztrófa sem kell hozzá, hiszen a globális felmelegedés idővel szinte teljesen tönkreteheti a Föld természetes körforgását.

A legnagyobb pusztítást így nem is egy meteor vagy egy atomkatasztrófa okozhatja majd, hanem ez a megállíthatatlan természeti folyamat, ami idővel képes lehet az óceánjaink kiszárítására, ezzel elpusztítva a bolygónk természetes növényvilágát. Növények nélkül pedig – valljuk be – nem sokáig maradnánk életben, becslések szerint nagyjából 4 évig tudnánk fenntartani az életünket. 

Ahhoz ugyanis, hogy elegendő oxigénhez juthassunk, szükségünk van a természetre, ráadásul növényzet nélkül az állatok sem tudnának táplálkozni, így az ő kihalásukkal az emberiség szinte teljesen élelem és oxigén nélkül maradna.

A kutatók szerint ekkor következhet be

A tanulmány szerint szerencsére még bőven van időnk, mire bekövetkezik a Föld tényleges, globális felmelegedése, ami az élővilág teljes pusztulásához vezethet.

 A legfrissebb becslések szerint ugyanis a növények még akár 1,87 milliárd évig is kibírhatják a bolygónkon.

Ennek kiszámítására egy olyan összetett, 3D-s klímamodellt használtak a kutatók, amit úgy terveztek, hogy pontosan figyelembe vegye a Föld szén-dioxid-szintjének változását, valamint a Nap sugárzásának erősödését is. A számítások így pontosan rámutathattak, hogy nagyjából erre a megósolt dátumra a legfényesebb égitestünk már körülbelül 20 százalékkal erősebben ragyoghat majd. Ez a folyamat pedig olyan brutális hőséget jelentene, ami szinte szó szerint kisüthetné és elpusztíthatná a Földön lévő növényzetet. A folyamatosan forrósodó Nap mindezek mellett ráadásul az óceánokat is kiszárítaná, ami létfontosságú táplálékot jelent a növények túlélése számára. 

A kutatók szerint azonban nincs minden veszve, a technika fejlődésével ugyanis az is elképzelhető, hogy addigra már képesek leszünk a tudomány segítségével akár a Föld teljes légkörének visszahűtésére.

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