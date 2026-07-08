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Bajban vannak Haalandék: a norvég válogatott több tagja is beteg

foci-vb betegség Norvégia
Horváth Angéla
2026.07.08.
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Nincsenek nyugodt napjai a norvég labdarúgó-válogatottnak az Anglia elleni világbajnoki negyeddöntő előtt. A csapat történelmi siker után, teljes erőbedobással készülhetne a szombat esti mérkőzésre, azonban több játékos nehézségekkel küzd.

A norvég válogatott 2-1-re legyőzte Brazíliát, ezzel bejutott a legjobb nyolc közé. Staale Solbakken együttese már az angolok elleni összecsapásra készülne, de a Dagbladet beszámolója szerint több futballistánál influenzaszerű tünetek jelentkeztek.

A norvég válogatott több tagja is betegséggel küzd - Azt nem tudni, hogy Erling Haaland is érintett-e
A norvég válogatott több tagja is betegséggel küzd - Azt nem tudni, hogy Erling Haaland is érintett-e
Forrás: AFP

A norvég válogatott szövetségi kapitánya is beteg

Nem ez az első ilyen eset a vébé alatt a norvégoknál: Jörgen Strand Larsen edzést is hagyott ki, és az Irak elleni első mérkőzésen nem is lépett pályára, Marcus Holmgren Pedersen pedig a Brazília elleni nyolcaddöntőről maradt le.

A hétfői sajtótájékoztatón Stale Solbakken is erősen köhögött. A norvég szövetségi kapitány elismerte, hogy most is vannak betegeskedők a keretben, de nem árulta el, pontosan kikről van szó, így azt sem tudni, Erling Haaland jól van-e. Annyit mondott csak, hogy többen köhögnek, illetve berekedtek, láza azonban csak a már említett Strand Larsen­nek volt. Solbakken szerint a panaszok hátterében a légkondicionálók állhatnak, és a sok utazás sem tesz jót a játékosoknak.

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