Bizarr szettel takargatta csontsovány karját Demi Moore a cannes-i filmfesztivál záróünnepségén – FOTÓ

Extravagáns öltözéket viselt Cannes-ban a világsztár. Vannak, akik úgy vélik, a Demi Moore már maga is ijesztőnek véli a soványságát, így azt ellensúlyozta a szettel.

Demi Moore a cannes-i filmfesztivál záróünnepségén viselt outfitje mellett nem lehet elmenni szó nélkül. A színésznő összeállítása többeket hálózsákra vagy karúszókra emlékeztetett. 

CANNES, FRANCE - MAY 23: Jury Member Demi Moore attends the closing ceremony of the 79th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 23, 2026 in Cannes, France. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)
Demi Moore különös ruhája ellopta a show-t

Amíg csütörtökön a La Bola Negra premierjén vállig érő, hullámos frizurával lépett a fotósok elé a 2026-os cannes-i filmfesztiválon Demi Moore, most outfitjével keltett feltűnést. A 63 éves színésznő szombaton, a 79. cannes-i filmfesztivál fináléján extravagáns öltözéket viselt, így minden szem rászegeződött. 

Demi Moore az idei fesztivál zsűritagja volt, így minden megjelenését árgus szemekkel figyelték.

A színésznő a záróceremónián zöld, kövekkel díszített ruhát viselt, amelyet egy hatalmas, sokak szerint hálózsák ihlette kendővel egészített ki.

 A különleges ruhadarabot a bennfentesek szerint a praktikum ihlette: Demi Moore ugyanis rettenetesen sovány, így karját ezzel, valamint hosszú operakesztyűvel takarta el.

Újra hosszú hajjal tündökölt

A rövid paróka után Demi Moore újra a védjegyévé vált, derékig érő, fényes, fekete hajzuhataggal állt a kamerák elé. „Ragaszkodom a hosszú hajhoz. Imádom, amikor a nap végén kiengedem, és a derekam alá omlik. Olyan érzés, mintha hazatérnék” – nyilatkozta idén januárban a People magazinnak. 

CANNES, FRANCE - MAY 23: Jury member Demi Moore attends the closing ceremony of the 79th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 23, 2026 in Cannes, France. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images)
Rejtegette vékony karjait? 
Demi Moore drasztikus fogyása miatt már az orvosok is aggódnak

A 2026-os cannes-i filmfesztiválon Demi Moore-nak nemcsak a vörös szőnyeg ruhakölteményei keltettek nagy figyelmet, sőt... Nem lehetett nem észrevenni, hogy még a legutóbbi megjelenéseihez képest is rengeteget fogyott. Egyesek szerint betegség is okozhatja a súlyvesztését, mások szerint a színésznő sanyargatja magát és fogyást segítő készítményt használ. Az orvosok szerint Moore testzsírszázaléka ránézésre is nagyon alacsony, ami már egyáltalán nem a kicsattanó egészség jele. 

