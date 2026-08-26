A BBC értesülései szerint Harry herceg, Meghan Markle, valamint két gyermekük, a hétéves Archie és az ötéves Lilibet augusztus 26-án szerdán érkezik vissza Nagy-Britanniába. Úgy tudni, a család magángéppel repül Kaliforniából az Egyesült Királyságba.

Harry herceg és Meghan Markle augusztus 26-án landolnak Londonban

Forrás: Profimedia

A Sussex házaspár szóvivője nem kívánta kommentálni az utazás részleteit. „Ez nem olyasmi, amiről nyilatkoznánk” – közölte.

A múlt héten derült ki, hogy Harry és Meghan augusztusban visszaköltözik Nagy-Britanniába. Hivatalos királyi feladatokat továbbra sem vállalnak, nem dolgozó királyi családtagként, magánemberként élnek majd az országban.

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A család várhatóan egy Londonon kívüli, Cotswoldsban található magáningatlanon rendezkedik be. Archie-t és Lilibetet már beíratták egy brit iskolába, az új tanév pedig a jövő héten kezdődik.

III. Károly királyt ebben a hónapban tájékoztatták a költözésről. A család júliusban meglátogatta az uralkodót highgrove-i otthonában, visszatérésükről akkor még nem beszéltek.

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