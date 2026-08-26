„Elvesztette az összes haját" – Megrázó részletek derültek ki Dolly Parton utolsó napjairól: tudta, hogy közel a vég

Dolly Parton meghalt, miután rövid ideig küzdött rákkal – csapata kedden jelentette be a 80 éves énekesnő halálát. A countryzene egyik legnagyobb alakja évtizedeken át nemcsak dalaival, hanem jellegzetes megjelenésével és derűs személyiségével is meghódította a közönséget. Dolly Parton 2026-ban azonban már egyre jobban elzárkózott a külvilágtól, miközben igyekezett eltitkolni rajongói elől, milyen súlyos az állapota.

Dolly Parton meghalt 80 évesen: így teltek az utolsó napjai.

Forrás: Curtis Hilbun / AFF-USA.COM / Northfoto

Dolly Parton az utolsó hónapjaiban egyre ritkábban hagyta el tennessee-i otthonát.

Betegségének valódi súlyosságáról csak szűk családi és baráti köre tudott.

Utolsó heteiben állítólag már nagyrészt ágyhoz volt kötve, miközben családja mellette maradt.

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Dolly Parton meghalt: betegsége súlyosabb volt, mint amennyit elárult

Az énekesnő mindössze négy nappal halálának bejelentése előtt beszélt arról, hogy egészségi problémákkal küzd. Férje, Carl Dean 2025 márciusában, közel hat évtizednyi házasság után hunyt el, 2026 júliusában pedig bátyját, Coy „Denver” Partont is elveszítette. „Olyan egészségügyi problémákkal küzdök, amelyekre egyszerűen nem figyeltem oda, amikor Carlról gondoskodtam" – mondta utolsó interjújában.

Dolly Parton betegsége azonban a források szerint jóval súlyosabb volt annál, mint amit a nyilvánosságnak elárult. Hónapokon keresztül kezeléseket kapott, állapotának részleteit pedig csak legszűkebb környezetével osztotta meg. Még akkor is azt hangsúlyozta, hogy gyógyul és dolgozik, amikor egy hozzá közel álló forrás szerint már tudta, hogy kevés ideje maradt.

Így teltek Dolly Parton utolsó napjai

A legenda az utolsó fél évben egyre inkább visszahúzódott hatalmas tennessee-i birtokára. Nem vállalt új projekteket, alig fogadott látogatókat, és utazni sem tudott. Májusban lemondta tervezett Las Vegas-i koncertsorozatát, korábban pedig a 80. születésnapját ünneplő Grand Ole Opry-koncerten sem jelent meg. Utolsó nyilvános szereplésére június 24-én került sor a Dolly’s Tennessean Travel Stop megnyitóján. Egy forrás szerint már ekkor is nagyon beteg volt, mégis igyekezett erősnek mutatkozni.