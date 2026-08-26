„Elvesztette az összes haját" – Megrázó részletek derültek ki Dolly Parton utolsó napjairól: tudta, hogy közel a vég

Dolly Parton meghalt, miután rövid ideig küzdött rákkal – csapata kedden jelentette be a 80 éves énekesnő halálát. A countryzene egyik legnagyobb alakja évtizedeken át nemcsak dalaival, hanem jellegzetes megjelenésével és derűs személyiségével is meghódította a közönséget. Dolly Parton 2026-ban azonban már egyre jobban elzárkózott a külvilágtól, miközben igyekezett eltitkolni rajongói elől, milyen súlyos az állapota.
- Dolly Parton az utolsó hónapjaiban egyre ritkábban hagyta el tennessee-i otthonát.
- Betegségének valódi súlyosságáról csak szűk családi és baráti köre tudott.
- Utolsó heteiben állítólag már nagyrészt ágyhoz volt kötve, miközben családja mellette maradt.
- Keresztlánya, Miley Cyrus mélyen megrendült a halálhír hallatán.
- A legendát Eminemtől Taylor Swiften át Beyoncéig rengeteg világsztár gyászolja.
Dolly Parton meghalt: betegsége súlyosabb volt, mint amennyit elárult
Az énekesnő mindössze négy nappal halálának bejelentése előtt beszélt arról, hogy egészségi problémákkal küzd. Férje, Carl Dean 2025 márciusában, közel hat évtizednyi házasság után hunyt el, 2026 júliusában pedig bátyját, Coy „Denver” Partont is elveszítette. „Olyan egészségügyi problémákkal küzdök, amelyekre egyszerűen nem figyeltem oda, amikor Carlról gondoskodtam" – mondta utolsó interjújában.
Dolly Parton betegsége azonban a források szerint jóval súlyosabb volt annál, mint amit a nyilvánosságnak elárult. Hónapokon keresztül kezeléseket kapott, állapotának részleteit pedig csak legszűkebb környezetével osztotta meg. Még akkor is azt hangsúlyozta, hogy gyógyul és dolgozik, amikor egy hozzá közel álló forrás szerint már tudta, hogy kevés ideje maradt.
Így teltek Dolly Parton utolsó napjai
A legenda az utolsó fél évben egyre inkább visszahúzódott hatalmas tennessee-i birtokára. Nem vállalt új projekteket, alig fogadott látogatókat, és utazni sem tudott. Májusban lemondta tervezett Las Vegas-i koncertsorozatát, korábban pedig a 80. születésnapját ünneplő Grand Ole Opry-koncerten sem jelent meg. Utolsó nyilvános szereplésére június 24-én került sor a Dolly’s Tennessean Travel Stop megnyitóján. Egy forrás szerint már ekkor is nagyon beteg volt, mégis igyekezett erősnek mutatkozni.
Állapota az utolsó hetekben rohamosan romlott. Dolly Parton ekkor már nagyrészt ágyhoz volt kötve, utolsó napjait pedig szinte teljes egészében ágyban töltötte. Jelentősen lefogyott, és a haját is elveszítette, miközben hónapok óta kezeléseket kapott.
Elvesztette az összes haját, amiből egyébként sem volt sok, mivel élete nagy részében parókákat viselt. És nagyon sovány volt. Csontsovány volt
– mondta a bennfentes.
Húga, Stella állítólag szinte folyamatosan ott volt vele és gondoskodott róla. A beszámolók szerint végül pénteken egy nashville-i kórházba került, halálát pedig néhány nappal később jelentették be.
Miley Cyrus és Dolly Parton különleges kapcsolatot ápolt
Dolly Partonnak nem született gyereke, keresztlányával azonban rendkívül szoros kapcsolatban állt. Miley Cyrus Dolly Parton keresztlányaként már fiatal korától különleges köteléket ápolt a countrylegendával: együtt szerepeltek a Hannah Montana című sorozatban, később pedig több alkalommal közösen is színpadra álltak.
Egy forrás szerint Miley Cyrust sokkolta keresztanyja halála. Bár a közvetlen család tudott a rákról és arról, milyen komoly az énekesnő állapota, szerettei továbbra is abban bíztak, hogy sikerül felülkerekednie a betegségen.
Dolly Parton még utolsó hónapjaiban is dolgozott önéletrajzi Broadway-musicaljén. Közben mindent megtett azért, hogy rajongói ne lássák szenvedni: parókáival, sminkkel, megfelelő világítással és filterekkel továbbra is azt a ragyogó Dollyt mutatta a nyilvánosságnak, akit a világ évtizedeken át ismert.
Halála után rajongók milliói gyászolják, és a sztárvilág is búcsúzik tőle: Eminemtől Taylor Swiften át Beyoncéig rengeteg hírességet megrázott a countryikon elvesztése.
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