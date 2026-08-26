Kiderült, mi okozta Dolly Parton halálát

Dolly Parton kedden halt meg a nashville-i Vanderbilt-Ingram Cancer Centerben. Képviselői a People magazinnak erősítették meg, hogy az énekesnő daganatos beteg volt, azt azonban nem árulták el, milyen típusú rákkal kezelték. „Szeretett Dolly Partonunk egész életében és pályafutása során örömet, nevetést, reményt vitt mindenbe, amihez csak hozzáért” – áll a család közleményében.

Dolly Parton 80 éves korában hunyt el, rövid ideig küzdött a rákkal

Forrás: AFP

Megemlékeztek arról is, milyen sok embernek segített az énekesnő:

Páratlan nagylelkűségével számtalan olyan ember életére volt hatással, akikkel soha nem találkozott, mégis mindig kész volt segítő kezet nyújtani. Legyen szó az Imagination Library programján keresztül adományozott több százmillió könyvről vagy olyan kutatások finanszírozásáról, amelyek hozzájárultak egy világszerte használt, életmentő vakcina kifejlesztéséhez, Dolly minden ember iránt feltétel szeretetet érzett, és ez határozza meg örökségét.

A közleményben azt is megerősítették, hogy Dolly Parton rövid ideig ugyan, de rákkal küzdött.

„Miután bátran szembenézett a rákkal, Dolly ma a Vanderbilt-Ingram Cancer Centerben, szerettei körében távozott a földi életből” - írták.

Dolly Parton halálát az unokaöccse jelentette be

Dolly Parton halálát unokaöccse, Bryan Seaver jelentette be kedden délután az énekesnő hivatalos Instagram-oldalán. A hír világszerte megrázta a rajongókat.

Doly Parton az utóbbi hónapokban több egészségi problémával is küzdött, és számos fellépését le kellett mondania. Pénteken még a People magazinnak arról beszélt, hogy férje betegsége alatt saját egészségére nem fordított elég figyelmet.

„Vannak problémáim, amelyekkel egyszerűen nem foglalkoztam, amikor Carlról gondoskodtam” – mondta.

Férje, Carl Thomas Dean tavaly márciusban, 82 éves korában halt meg. Közel hatvan évig voltak házasok. A férfinál 2019-ben Alzheimer-kórt diagnosztizáltak.

Pár hete még üzent a rajongóknak

Dolly Parton a hónap elején még közösségi oldalán adott hírt az állapotáról. Akkor úgy fogalmazott, hogy „néhány kisebb egészségi problémával” küzd. Azt is elmondta, hogy időnként megszédül és kiszárad, orvosai pedig emiatt nem engedik dolgozni. Utolsó nyilvános szereplésén azonban még jókedvűnek tűnt. Mindössze egy héttel a halála előtt közzétett utolsó bejegyzésében még arról írt, mennyire várja egy új múzeum megnyitását.