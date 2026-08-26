Hayden Panettiere 18 éves volt, amikor egy meztelen énekes ágyába küldték – James Blunt reagált a vádakra

A tavaly megjelent This Is Me: A Reckoning című könyvében Hayden Panettiere felidézett egy esetet, amely állítása szerint 18 éves korában történt egy Dél-Franciaország partjainál hajózó luxusjachton.

James Blunt reagált vádakra: azt állították, ő volt az a meztelen énekes, akivel egy ágyba fektették a 18 éves Hayden Panettiere-t.

Forrás: PA Wire/Ian West/Northfoto

Hayden Panettiere szerint barátnője küldte be a férfihoz

A 36 évesen elhunyt Hayden Panettiere azt írta, egy általa megbízhatónak tartott nő társaságában utazott, amikor barátnője egy este arra kérte, menjen vele a fedélzet alá. Egy kabinban egy „harmincas éveiben járó, híres brit énekes-dalszerzőt” talált az ágyban, félmeztelenül. „Úristen – gondoltam. – Meztelen a takaró alatt?” – idézte fel Panettiere. Állítása szerint barátnője ezután azt súgta neki: „Azt akarom, hogy feküdj be mellé”, majd magukra hagyta őket. Panettiere először engedelmeskedett, később azonban megszólalt benne a vészjelzés.

A testem már nem érződött a sajátomnak

– írta. Végül közölte a férfival, hogy bármit is mondott neki a barátnője, „ez nem fog megtörténni”, majd elhagyta a kabint. Szállodát foglalt a szárazföldön, és úgy döntött, leszáll a hajóról.

James Blunt neve is felmerült – most reagált az énekes

Az interneten sokan James Bluntot kezdték gyanusítani, részben egy 2009-es, Cannes-ban készült közös fotó és egy akkori cikk miatt, amely szerint a két sztár flörtölt egymással, majd egy hajón is látták őket.

Dean Piper újságíró azonban most arra hívta fel a figyelmet, hogy az időpontok nem stimmelnek: a 2009-es találkozáskor Panettiere már 19 éves, közel 20 volt. Blunt képviselői korábban kategorikusan tagadták, hogy az énekes lenne a memoárban szereplő férfi. James Blunt most Piper írásának megosztásával reagált a találgatásokra, bár személyesen nem tett külön, egyértelmű cáfoló nyilatkozatot.

Amit Hayden Panettiere haláláról eddig tudni lehet

Hayden Panettiere 36 éves korában, augusztus 16-án halt meg. Egy dél-karolinai, Greenville-ben bérelt Airbnb-ben találták meg, ahová párjával, Brian Hickersonnal utazott, akivel se veled, se nélküled kapcsolatban voltak. A helyszínen Hickerson és testvére, Zach is jelen volt. A halál feltételezett oka túladagolás, a vizsgálat azonban még folyamatban van, és az ügybe az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) is bekapcsolódott.