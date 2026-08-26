Harry herceg és Meghan Markle költözését híres brit házaspár segíti: megvan a hátszél az új élethez

A 45 éves Meghan Markle és a 41 éves Harry herceg még augusztusban visszaköltözik az Egyesült Királyságba a hétéves Archie herceggel és az ötéves Lilibet hercegnővel. A gyerekeket állítólag már beíratták egy brit iskolába.

Harry herceg és Meghan Markle Geri Halliwelltől és férjétől kap segítséget

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Nemcsak Archie-nak és Lilibetnek kell azonban megszoknia az új környezetet. Harry és Meghan a Daily Mail szerint már azon dolgoznak, hogy új baráti körük legyen.

Geri Halliwell és Christian Horner segítheti Harry herceget és Meghan Markle-t

Harry régi barátaira továbbra is számíthat, de úgy tudni, Geri Halliwell-lel és férjével, Christian Hornerrel az utóbbi időben különösen szorossá vált a kapcsolatuk. Állítólag júliusban titokban találkoztak is a Cotswoldsban, amikor Harry és Meghan Nagy-Britanniában járt. Geri és Christian ebédre hívta meg őket az otthonukba, egy 18. századi, műemléki védettségű egykori parókiára, amelynek értékét mintegy 10 millió euróra becsülik.

Meghan rendszeresen beszél Geri Halliwell-lel

Úgy tudni, Meghan és Geri azóta is gyakran tartja a kapcsolatot, és a költözésről is rendszeresen egyeztetnek. Ez arra is utalhat, hogy Harryék valóban a Cotswolds térségébe költöznek. A herceg és Christian Horner szintén rendszeresen beszélnek telefonon.

Egy bennfentes szerint Harry és Meghan visszatérése már csak napok kérdése, és Geriék azzal is számolnak, hogy fontos szerepet tölthetnek be a házaspár új társasági életében.

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