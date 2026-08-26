„Szeretnék egy normális munkát” – Kim Kardashian lánya kávét akar felszolgálni

A világhírű szülők gyerekeként North West születése óta reflektorfényben él, mostanra pedig saját jogán is egyre ismertebb. Kim Kardashian lánya azonban a zene mellett arra is kíváncsi, milyen lehet egy átlagos tinédzser munkája.

Kim Kardashian lánya, North West 2023-ban.

Forrás: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kim Kardashian lánya a Starbucksban szeretne dolgozni

North West a Dazednek adott interjújában mesélt arról, hogy 14 éves korában munkába szeretne állni. „Még mindig szeretnék dolgozni. Jövőre szeretnék például a Starbucksban dolgozni. Azt hiszem, jövőre már lehet, mert 14 leszek, szóval… szerintem lehet” – mondta.

Kanye West lánya azt is elárulta, miért vonzza ennyire ez a lehetőség: „Szeretnék egy normális munkát.”

Ez azonban nem jelenti azt, hogy Kim Kardashian lánya, North West feladná a zenei terveit. Sőt, határozottan visszautasítja azt az elképzelést, hogy várnia kellene, amíg idősebb lesz. „Ez a hobbim, ezt szeretem csinálni, ezt akarom csinálni az életemben” – fogalmazott.

North West már saját zenei karriert épít

A 13 éves sztárcsemete május 1-jén jelentette meg N0rth4vr című debütáló EP-jét, augusztus 7-én pedig megérkezett az „Aishite” videóklipje is. Júniusban a Summer Smash fesztiválon először lépett fel önállóan. „Bárcsak korábban megtettem volna. Már készen álltam” – mondta az élményről.

North korábban a festészetért is rajongott, most azonban inkább a zenére koncentrál. Szabadidejében TikTokot és Pinterestet használ, utóbbin pedig főként frizuráihoz és körmeihez készít moodboardokat.

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