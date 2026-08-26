Simon Kornél édesanyja váratlanul elhunyt: nyaralás közben történt a tragédia

A magyar színész megrendítő bejegyzésben tudatta rokonaival, barátaival és ismerőseivel, hogy elveszítette édesanyját. Simon Kornél édesanyja Montenegróban, nyaralás közben halt meg, a tragédia pedig abban a tengerben történt, amelyben – fia szavai szerint – egész életében szeretett volna megmártózni.

Simon Kornél édesanyja váratlanul elunyt.

Forrás: Hot archív

Simon Kornél édesanyja Montenegróban hunyt el

Simon Kornél közösségi oldalán számolt be a családját ért tragédiáról. A színész bejegyzése szerint édesanyja halála váratlanul, tragikus hirtelenséggel következett be 2026. augusztus 23-án.

A posztból az is kiderül, hogy Simon Kornél édesanyja Montenegróban nyaralt, amikor a tragédia történt. A színész így tudatta a szomorú hírt:

„Kedves Rokonok, Barátok, Ismerősök!

Édesanyám tegnap, vasárnap, 2026 augusztus 23-án váratlanul, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Montenegróban, nyaralás közben, a tengerben, amiben egész életében szeretett volna megmártózni" – írta a színész, aki ennél több részletet nem közölt a tragédia körülményeiről.

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