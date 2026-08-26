Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 26., szerda Izsó

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Simon Kornél édesanyja váratlanul elhunyt: nyaralás közben történt a tragédia

Hot archív
gyász Simon Kornél anya
Nagy Anna
2026.08.26.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Tragikus családi hírt osztott meg a színész. Simon Kornél édesanyja montenegrói nyaralása alatt elhunyt.

A magyar színész megrendítő bejegyzésben tudatta rokonaival, barátaival és ismerőseivel, hogy elveszítette édesanyját. Simon Kornél édesanyja Montenegróban, nyaralás közben halt meg, a tragédia pedig abban a tengerben történt, amelyben – fia szavai szerint – egész életében szeretett volna megmártózni.

Simon Kornél
Simon Kornél édesanyja váratlanul elunyt.
Forrás: Hot archív

Simon Kornél édesanyja Montenegróban hunyt el

Simon Kornél közösségi oldalán számolt be a családját ért tragédiáról. A színész bejegyzése szerint édesanyja halála váratlanul, tragikus hirtelenséggel következett be 2026. augusztus 23-án.

A posztból az is kiderül, hogy Simon Kornél édesanyja Montenegróban nyaralt, amikor a tragédia történt. A színész így tudatta a szomorú hírt:

„Kedves Rokonok, Barátok, Ismerősök!

Édesanyám tegnap, vasárnap, 2026 augusztus 23-án váratlanul, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Montenegróban, nyaralás közben, a tengerben, amiben egész életében szeretett volna megmártózni"írta a színész, aki ennél több részletet nem közölt a tragédia körülményeiről.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Kiderült, mi okozta Dolly Parton halálát

Dolly Parton halála után újabb részleteket közöltek a countrylegenda utolsó időszakáról.

Így teltek Oszter Sándor özvegyének utolsó hetei: a szomszédja szerint Failoni Donatella már nem akart élni

Failoni Donatella a halála előtti hetekben már beszélni is alig tudott. Közeli barátnője, Dévai Nagy Kamilla szerint Oszter Sándor elvesztése után a zongoraművész életét betegségek nehezítették, és a magyány is gyötörte.

Klicsko szívszorító üzenetet tett közzé Hayden Panettiere születésnapján − Csodaszép fotót is mutatott exéről

A színésznő augusztus 21-én lett volna 37 éves.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu