„Megérdemelted a szárnyaidat” – Megrendítő sorokkal búcsúznak Dolly Partontól a világsztárok

Dolly Parton meghalt 80 évesen, a sztárvilág és a rajongók szíve pedig összetört. A világ egy emberként gyászolja a legendás sztárt, aki a countryzene egyik legnagyobb énekes-dalszerzője volt és akit jótékonysági tevékenysége miatt is nagyon szerettek.
- Dolly Parton 80 évesen hunyt el, halálhíre az egész világot megrázta.
- A countryzene legendájától rajongók milliói és a sztárvilág legnagyobb nevei búcsúznak.
- Paul McCartney, Oprah Winfrey, Taylor Swift és Beyoncé is megható szavakkal emlékezett meg róla.
- A világsztár nemcsak zenéjével, hanem jótékonysági munkájával is maradandó örökséget hagyott maga után.
Dolly Parton meghalt: az egész sztárvilág gyászba borult
Dolly Parton meghalt 80 évesen, miután az utóbbi időben súlyos egészségügyi problémákkal küzdött. Rákkal folytatott rövid küzdelmében alulmaradt, örökségének köszönhetően azonban örökre velünk marad. A sztárvilág egy emberként gyászolja az énekesnőt, aki már áprilisban megijesztette rajongóit, de akkor igyekezett megnyugtatni mindenkit, habár beisimerte, férje, Carl Dean halála után nagyon kimerültnek érezte magát. Sajnos az énekesnő ereje elfogyott, Hollywood pedig gyászba borult.
Eminem
„Sajnálom, hogy soha nem volt alkalmunk találkozni, de ez a levél Dollytól igazán mély benyomást tett rám. Egyáltalán nem kellett volna időt szánnia rá. Még egy olyan gyerek számára is, aki főleg rapzenét hallgatott, ő egy igazi ikon volt. Minden értelemben szupersztár. Nyugodj békében, Dolly. És köszönöm a kedves szavakat" – írta Eminem, miközben megmutatta a Dolly Partontól kapott levelét.
Ebben az énekesnő gratulál neki ahoz, hogy a rapper bekerült a Rock & Roll Hírességek Csarnokába. „Bár nem sokat tudok a rapzenéről, azt azért már megtanultam, hogy te vagy benne a legeslegjobb" – írta Eminemnek a többi között Dolly, aki sajnálatát fejezte ki, hogy az eseményen nem találkozhattak. „...talán egyszer majd találkozunk. Addig is folytasd azt, amit csinálsz, mert nagyon jól csinálod. És bármilyen összetett is legyen a világod, tudd, hogy nagyon különleges vagy, és olyan módokon érinted meg az embereket, amelyekről talán nem is tudsz" – zárta Eminemnek szánt sorait Dolly, és mint az a rapper által megosztott sorokból kiderült, sajnos soha nem találkoztak.
Paul McCartney
„Elhunyt a nagyszerű sztár, Dolly Parton, és ez nagyon szomorú. Olyan csodálatos nő volt. Először Nashville-ben találkoztam vele a Grand Ole Opry-ban, ahol a countrysztár Porter Wagonerrel lépett fel, és éppen szólókarrierjét készült elindítani. Olyan pezsgő és életerős volt, hogy nehéz feldolgozni a hírt, hogy elhunyt. Dalszerzői tehetsége, énektudása és jótékonysági tevékenysége páratlan volt a countryzene világában, és nehéz elképzelni egy olyan világot, amelyben Dolly nincs. Nagyon okos üzletasszony volt, aki tisztában volt zenéje értékével, és ami a legfontosabb: azzal a hatással, amelyet a világ embereire gyakorolt. Számomra nem volt nagyobb megtiszteltetés, mint hogy ő énekelte a „Let It Be” című dalomat, és bár én csak kis mértékben járultam hozzá, nagyon megtisztelőnek tartom, hogy ő énekelte el. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ismertem őt, és csodálom egyedülálló tehetségét.
Köszönöm, Dolly, a gyönyörű zenét, amit nekem és az egész világnak ajándékoztál. Mindig szeretni fogunk téged, Isten áldjon, és nyugodj békében! Te voltál a legjobb."
Oprah Winfrey
„Az egyik legkedvesebb emlékem @dollyparton-nal: amikor Bob Mackie-ruhákat viselve vidáman mulattunk a Dolly című műsorában.
Ez a lány a tennessee-i Smoky-hegységből egy álmot dédelgetett, majd olyan életet élt, amely messze meghaladta legmerészebb elképzeléseit is, és olyan nagylelkűen segítette másokat, amit néha láttunk, néha pedig nem.
Nincs hozzá hasonló. Fényt hozott az életünkbe, és mindannyian jobbak lettünk attól, hogy itt volt közöttünk.
Isten áldjon meg, Dolly – megérdemelted a szárnyaidat."
Taylor Swift
Taylor Swift, aki szitén countryzenészként kezdte karrierjét, tisztelettel adózott Parton „igazi kecsességének és igazi bátorságának, melyek egy ragyogó személyiségben egyesülnek”.
Egy Dolly nélküli világ elképzelhetetlen, valótlan és helytelennek tűnik
– nyilatkozta az énekesnő a BBC-vel megosztott közleményében. „De mivel nagylelkűen töltötte idejét ezen a földön, és számtalan életet változtatott meg a jobb irányba, öröksége örökké fennmarad.” A „még a legkeményebb szíveket is megolvasztó dallamok és dalszövegek” mellett Taylor Swift elismerte „azt a több millió könyvet is, amelyet a világ minden táján élő gyermekeknek ajándékozott, hogy ők is úgy szeressenek bele a történetekbe, ahogyan ő tette”. Köszönetet mondott Dolly Partonnak azért, hogy kitaposta az utat, így az olyan lányoknak, mint amilyen Taylor Swift, könnyebb dolguk volt ebben az iparban.
Beyoncé
Beyoncé szerint Parton volt a „barométer” és a „poláris csillag”. „Merész és ragyogó. Tehetséges és kitartó. Annyi tanulságot adtál arról, hogyan lehet egyedülállóan önmagunk maradni. Hálás vagyok a művészetedért, a szívedért, a nagylelkűségedért, a humorodért és a vállalkozói szellemedért” – írta Beyoncé.
Billy Ray Cyrus
„Annyi pillanat és emlék kötődik Dollyhoz, hogy nehéz eldönteni, hol is kezdjem. Mint minden kisfiú, én is Dolly Partont imádva nőttem fel. Része volt az életünknek, ott volt a tévében, közvetlenül a nappalinkban. 1992-ben – ezt soha nem fogom elfelejteni – bementem az öltözőjébe, hogy bocsánatot kérjek az összes bulvárcikk miatt, amelyek azt állították, hogy viszonyom van vele. Dollyra jellemző módon csak rám nézett, kacsintott, és azt mondta: »Drágám, ez a szennylapos sztori eladja a lemezeket!« Dolly nemrég egy gyönyörű üzenetet küldött nekem, amelyben azt írta, hogy teljes szívéből szeret engem. Én is mindig ugyanúgy fogom szeretni őt… teljes szívemből… mindig is így lesz."
Rajtuk kívül Rod Stewart, Keith Urban, Blake Shelton, Priscilla Presley, Jamie Lee Curtis és Donatella Versace divattervező is mély gyászát és fájdalmát fejezte ki Dolly Parton távozása miatt. Sokan fognak rá emlékezni, mindannyian szeretettel a szívükben.
Dolly Parton élete képekben:
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