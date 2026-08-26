„Megérdemelted a szárnyaidat” – Megrendítő sorokkal búcsúznak Dolly Partontól a világsztárok

Dolly Parton meghalt 80 évesen, a sztárvilág és a rajongók szíve pedig összetört. A világ egy emberként gyászolja a legendás sztárt, aki a countryzene egyik legnagyobb énekes-dalszerzője volt és akit jótékonysági tevékenysége miatt is nagyon szerettek.

Dolly Parton meghalt 80 évesen: rengeteg sztár búcsúzik az ikontól.

Forrás: Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dolly Parton 80 évesen hunyt el, halálhíre az egész világot megrázta.

A countryzene legendájától rajongók milliói és a sztárvilág legnagyobb nevei búcsúznak.

Paul McCartney, Oprah Winfrey, Taylor Swift és Beyoncé is megható szavakkal emlékezett meg róla.

A világsztár nemcsak zenéjével, hanem jótékonysági munkájával is maradandó örökséget hagyott maga után.

Dolly Parton meghalt: az egész sztárvilág gyászba borult

Dolly Parton meghalt 80 évesen, miután az utóbbi időben súlyos egészségügyi problémákkal küzdött. Rákkal folytatott rövid küzdelmében alulmaradt, örökségének köszönhetően azonban örökre velünk marad. A sztárvilág egy emberként gyászolja az énekesnőt, aki már áprilisban megijesztette rajongóit, de akkor igyekezett megnyugtatni mindenkit, habár beisimerte, férje, Carl Dean halála után nagyon kimerültnek érezte magát. Sajnos az énekesnő ereje elfogyott, Hollywood pedig gyászba borult.

Eminem

„Sajnálom, hogy soha nem volt alkalmunk találkozni, de ez a levél Dollytól igazán mély benyomást tett rám. Egyáltalán nem kellett volna időt szánnia rá. Még egy olyan gyerek számára is, aki főleg rapzenét hallgatott, ő egy igazi ikon volt. Minden értelemben szupersztár. Nyugodj békében, Dolly. És köszönöm a kedves szavakat" – írta Eminem, miközben megmutatta a Dolly Partontól kapott levelét.

Ebben az énekesnő gratulál neki ahoz, hogy a rapper bekerült a Rock & Roll Hírességek Csarnokába. „Bár nem sokat tudok a rapzenéről, azt azért már megtanultam, hogy te vagy benne a legeslegjobb" – írta Eminemnek a többi között Dolly, aki sajnálatát fejezte ki, hogy az eseményen nem találkozhattak. „...talán egyszer majd találkozunk. Addig is folytasd azt, amit csinálsz, mert nagyon jól csinálod. És bármilyen összetett is legyen a világod, tudd, hogy nagyon különleges vagy, és olyan módokon érinted meg az embereket, amelyekről talán nem is tudsz" – zárta Eminemnek szánt sorait Dolly, és mint az a rapper által megosztott sorokból kiderült, sajnos soha nem találkoztak.