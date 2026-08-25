Újabb magyar sztárpár szerelme ért véget: Balázs Andi 24 év után maradt egyedül

Balázs Andi és Gábor idén áprilisban ünnepelték kapcsolatuk 24. évfordulóját, nem sokkal később azonban különköltöztek. A színésznő a Blikknek elmondta: már nyugodtan tud beszélni a szakításról, mert a dolog nem friss.

Balázs Andi 24 év után szakított párjával

Forrás: HOT! magazin

„Ez a szakítás már nem annyira friss, két hónapja élünk külön, így mostanra már valóban úgy tudok beszélni róla, ahogyan szeretnék. Elmondhatom, hogy jól vagyok, és talán az a legfontosabb, hogy ez mindkettőnkre igaz. Továbbra is minden nap beszélünk, nagyon szeretjük egymást, és szerencsére nincs bennünk semmi rossz érzés vagy harag” – mesélte a színésznő.

Balázs Andi és Ridzi Gábor: szerelem volt első látásra

A pár 2002. április 5-én, még az egyetemen ismerkedett meg egy házibuliban. Andi eredetileg csak rövid időre ugrott be, mert másnap reggel Toldy anyjaként kellett színpadra állnia egy színigyakorlaton. Körülbelül két óra után már indulni készült, amikor a házigazda megkérte, hogy búcsúzzon el a másik szobában lévő vendégektől is. Ott pillantotta meg először Gábort.

„Ő felpattant a fotelből, rám nézett azzal a megmagyarázhatatlanul kék szemeivel, és csak annyit mondott: ’Ne menj még!’ Én meg mint akit teljesen megbabonáztak csak bólogattam, és hajnali négyig megállás nélkül beszélgettünk. Szó szerint szerelem volt első látásra!” – mesélte három évvel ezelőtt.

Bár soha nem házasodtak össze, Gábor háromszor is megkérte Andi kezét. A színésznő mindhárom eljegyzési gyűrűt elvesztette, később pedig arra jutottak, hogy sem ékszerrel, sem házassági papírral nem kell bizonyítaniuk, hogy összetartoznak.

Kapcsolatuk hetedik évében egyszer már különváltak. Andi éppen harmincéves lett, és úgy érezte, megrekedt az élete. Nem előzte meg nagy veszekedés vagy jelenet, egyszerűen elköltözött. Három hónappal később Gábor randevúra hívta, de nem tértek azonnal vissza a régi életükhöz, újra meg akarták ismerni egymást. Fél év elteltével aztán Gábor felhívta, és megkérte, hogy költözzön haza.

Most is próbálták megmenteni a kapcsolatukat, de nem jártak sikerrel.

„Az elmúlt egy évben már mindketten éreztük, hogy valami nem stimmel, elhidegültünk egymástól. Bár minden úton-módon próbáltuk helyrehozni, és visszatalálni egymáshoz, nem sikerült, kicsúszott a kezünk közül a kapcsolatunk, és már nem tudtuk megfogni. Végül két hónappal ezelőtt én költöztem el a közös otthonunkból. Egymás kezét fogva, a legnagyobb szeretetben szakítottunk” – mondta Balázs Andi.