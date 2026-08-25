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Ashton Kutcher alaposan megváltozott: a színész nem rejtegeti aputestét - Fotó

Világsztár Ashton Kutcher Mila Kunis aputest
Horváth Angéla
2026.08.25.
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Ashton Kutchert ritkán látni a családjával, a hétvégén azonban feleségével, Mila Kunisszal és 11 éves lányukkal, Wyatt-tel fotózták le Los Angelesben. A korábban kifejezetten izmos színész ma már aputesttel járja a várost.

A 48 éves Ashton Kutcher és 43 éves felesége, Mila Kunis szombaton vásárolni voltak Los Angelesben. 11 éves lányuk is velük volt, a fiukat, Dimitrit viszont nem vitték magukkal. Kutcher sötétkék baseballsapkát, kopott farmert és sportcipőt viselt. Pólója alól kidomborott a pocakja. Külföldi lapok ezt már aputestnek írták le. 

Beverly Hills, CA Ashton Kutcher and his partner Mila Kunis enjoy a sunny family outing with their daughter Wyatt after having lunch together in Beverly Hills. *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 1128081477, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Pictured: Ashton Kutcher, Mila Kunis
Ashton Kutcher, a felesége, Mila Kunis, és lányuk, Wyatt
Forrás: Profimedia


Ashton Kutcher úgy érzi, a külseje szerepektől fosztotta meg

Ashton Kutcher korábban arról beszélt: külseje nem mindig jelentett előnyt a karrierjében. A főként vígjátékokkal befutott színész szerint túl jóképű volt a komolyabb, keményebb karakterekhez.

„Szerintem minden szerepnél számít valamennyire, hogyan nézel ki, nem? Ez nagyon fontos része annak, amit a karakterrel közvetítesz. Voltak szerepek, amelyeket a külsőm miatt kaptam meg, és olyanok is, amelyeket éppen a külsőm miatt nem” – mondta.

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Ashton Kutcher és Mila Kunis a 2016-os Golden Globe-on
Ashton Kutcher és Mila Kunis a 2016-os Golden Globe-on
Forrás: AFP

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