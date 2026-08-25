Ashton Kutcher alaposan megváltozott: a színész nem rejtegeti aputestét - Fotó

A 48 éves Ashton Kutcher és 43 éves felesége, Mila Kunis szombaton vásárolni voltak Los Angelesben. 11 éves lányuk is velük volt, a fiukat, Dimitrit viszont nem vitték magukkal. Kutcher sötétkék baseballsapkát, kopott farmert és sportcipőt viselt. Pólója alól kidomborott a pocakja. Külföldi lapok ezt már aputestnek írták le.

Ashton Kutcher, a felesége, Mila Kunis, és lányuk, Wyatt

Forrás: Profimedia



Ashton Kutcher úgy érzi, a külseje szerepektől fosztotta meg

Ashton Kutcher korábban arról beszélt: külseje nem mindig jelentett előnyt a karrierjében. A főként vígjátékokkal befutott színész szerint túl jóképű volt a komolyabb, keményebb karakterekhez.

„Szerintem minden szerepnél számít valamennyire, hogyan nézel ki, nem? Ez nagyon fontos része annak, amit a karakterrel közvetítesz. Voltak szerepek, amelyeket a külsőm miatt kaptam meg, és olyanok is, amelyeket éppen a külsőm miatt nem” – mondta.

Ashton Kutcher és Mila Kunis: négy év után tértek vissza a vörös szőnyegre

A sztárpár januárban a 2026-os Golden Globe-gálán jelent meg, négy év után először láthattuk őket a vörös szőnyegen. Gyerekeiket is óvják a nyulvánosságtól, még sosem vitték magukkal őket hivatalos rendezvényre.

Ashton Kutcher és Mila Kunis a 2016-os Golden Globe-on

Forrás: AFP

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