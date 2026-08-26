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Optikai illúzió: 160 felett lehet az IQ-d, ha megtalálod 11 másodperc alatt a 22 lovat

IQ-teszt optikai illúzió rejtvény
Life.hu
2026.08.26.
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A fekete-fehér képen összesen 22 ló van. Csak azok találják meg az összeset 11 másodperc, akinek az IQ-juk 160-nál is magasabb. rajzon tűnik, mégis könnyű belezavarodni a részletekbe.

Az optikai illúziót két, egymás tükörképének tűnő jelenet adja. A formák és vonalak elrendezése azonban könnyen megtéveszti a szemet, ezért nem biztos, hogy első pillantásra minden állatot észreveszel. Különösen jó megfigyelőképességre van szükség ahhoz, hogy valaki 11 másodperc alatt megtalálja az összes lovat. Aki erre képes, akár 160 feletti IQ-val is rendelkezhet. Nézd meg alaposan az ábrát, és próbáld megszámolni az összes lovat 11 másodperc alatt.

IQ-teszt: megtalálod a 22 lovat 11 másodperc alatt?
IQ-teszt: megtalálod a 22 lovat 11 másodperc alatt?
Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása:

Ha nem sikerült elsőre, érdemes még egyszer végignézni a különböző részleteket, a szimmetria könnyen átveri a szemet. Ha nem találtad meg mindet, segítségül itt a megfejtés: 

 

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