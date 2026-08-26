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Harry herceg visszatérése óriási feszültséget szított: Katalin és Vilmos váltak ellenséggé

Shutterstock - Pete Hancock
királyi család Katalin hercegné Vilmos herceg Károly király Harry herceg
Nagy Anna
2026.08.26.
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Újra nagy a feszültség a brit királyi családban. Harry herceg visszatérése miatt komoly a nyomás Vilmos heregen és Katalin hercegnén, ráadásul már Károly királlyal sincsenek egy véleményen.

Harry herceg és Meghan Markle a tervek szerint hosszabb időre visszatér Angliába, gyerekeik, Archie herceg és Lilibet hercegnő pedig ősszel ott kezdik meg az iskolát. Harry herceg visszatérése azonban a források szerint egyáltalán nem aratott osztatlan sikert a családban: Vilmos herceget és Katalin hercegnét állítólag váratlanul érte a döntés. Ráadásul most ők váltak az „ellenséggé", mivel nem várják tárt karokkal a királyi családból kilépett párost.

Harry herceg visszatérése nem okoz örömet Katalinnak és Vilmosnak.
Harry herceg visszatérése miatt Katalin hercegné és Vilmos herceg váltak ellenséggé.
Forrás:  Getty Images

Harry herceg visszatérése miatt Károly király már Vilmost és Katalint sürgeti

Egy bennfentes szerint Károly király úgy érzi, a családon belüli megosztottság az egész monarchiát gyengíti, ezért azt szeretné, ha gyermekei végre közelednének egymáshoz. Úgy véli, Vilmos és időnként Katalin hercegné is túlságosan hajthatatlan Harryvel kapcsolatban, ami most, hogy a herceg és Meghan Markle visszatérnének Angliába, nem jön jól a királynak.

Kétségbeesetten szeretné, ha a családja egységes frontot mutatna.

A forrás szerint a helyzet olyannyira megváltozott, hogy míg korábban Harry herceget és Meghan Markle-t tartották a családi konfliktus fő okozóinak, 

Károly király most már egyre inkább úgy érzi, Vilmos és Katalin akadályozza a kibékülést.

Az uralkodó ezért állítólag személyes találkozót szeretne összehozni Balmoralban, és egyre nagyobb nyomást gyakorol a walesi hercegi párra, hogy találjanak kiutat a családi patthelyzetből.

Vilmos walesi herceg nem számított Harryék ilyen gyors visszatérésére

A beszámolók szerint Vilmos walesi herceget és Katalin hercegnét meglepetésként érte Sussex hercegének és hercegnéjének döntése. Harry és Meghan 2020-ban hagyta maga mögött a királyi család dolgozó tagjaként betöltött szerepét, majd Észak-Amerikában kezdett új életet. Egy forrás szerint Vilmosék számára az sem könnyíti meg a helyzetet, hogy Harryék maguk jelentették be visszatérésüket Amerikában.

Ha ez valóban a királyi családdal való bizalom újjáépítéséről szólt volna, a palota megkapta volna azt a tiszteletet, hogy ők tehessék meg a bejelentést.

A családi békéhez tehát továbbra is hosszú út vezethet, Károly király azonban a hírek szerint eltökélt abban, hogy végre egy asztalhoz ültesse a feleket.

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