Íme a top 3 termék, amire minden gyereknek szüksége van iskolakezdéskor

Az iskolakezdés előtti időszak a magas költségek miatt sok szülő számára válhat idegörlővé. A hosszú bevásárlólistákon szereplő tanszerek, füzetek és írószerek mellett ugyanis a gyerek ruhatára is frissítésre szorul az új tanév kezdetére. Szerencsére nem kell mindent a kosarunkba tenni, néhány jól megválasztott alapdarabbal máris könnyebbé tehetjük a tanévkezdést.
- Az iskolakezdés előtti nagybevásárlás során a tanszerek mellett a gyerek ruhatára is frissítésre szorulhat.
- Néhány jól megválasztott, praktikus alapdarabbal nemcsak a gyerekek mindennapjait, hanem a szülők reggeli készülődése is megkönnnyíthető.
- Mutatjuk azt a 3 ruhadarabot, amelyeket érdemes beszerezni, még a tanév kezdete előtt.
3 alapdarab iskolakezdésre: ezekről ne feledkezzünk meg
- Zokni
Talán nem meglepő, hogy a zokni az egyik olyan ruhadarab, amelyből szinte sosem lehet elég egy gyerek ruhatárában. A párok ugyanis mosás közben könnyen elkallódhatnak, nem mellesleg a mindennapos használat alatt gyorsan meg is kopnak, ezért érdemes betárazni belőlük még a tanév kezdete előtt. A szülők szerint különösen praktikus lehet, ha ugyanabból a típusból és színből vásárolunk több csomaggal, így reggelente nem kell hosszasan keresgélni, melyik zoknihoz melyik pár tartozik.
- Kapucnis pulóverek és melegítőnadrágok
Az iskolakezdés idején még nehéz kiszámítani, hogyan alakul a napközbeni időjárás, ezért jól jöhetnek a könnyen variálható, kényelmes ruhadarabok. Néhány kényelmes pulóver és melegítőnadrág praktikus alapdarab lehet, hiszen könnyen levehetőek a melegben. Érdemes többféle színben beszerezni őket, így a már meglevő nadrágokkal és pólókkal is variálható lesz.
- Kényelmes sportcipő
Mivel a gyerekek az iskolában a nap nagy részét mozgással töltik, a kényelmes sportcipő semmiképp sem hiányozhat a bevásárlólistáról. Fontos, hogy olyan darabot válasszunk, amely jól tartja a lábat, nem szorít, ugyanakkor a hosszabb viselés során is kényelmes marad. Kisebb gyerekek esetében célszerű könnyen fel- és levehető, tépőzáras változaton gondolkodni.
Néhány praktikus kiegészítő is segíthet
Az iskolakezdés előtti bevásárlás során a ruhák és a tanszerek mellett könnyen háttérbe szorulhatnak azok az apróbb kiegészítők, amelyek a mindennapokban mégis hatalmas segítséget jelentenek a gyerekeknek.
Egy jó minőségű, cseppmentes kulacs, egy saját, könnyen kezelhető esernyő vagy egy ergonomikus hátizsák nemcsak kényelmesebbé teheti a sulis napjaikat, de a reggeli rohanásban rengeteg időt is spórolhat meg a családnak.
Mielőtt azonban boltba indulnánk, mindenképpen nézzünk utána, hogy az iskola vagy az osztályfőnök kér-e valamilyen speciális felszerelést, hogy semmi nem marad ki a listáról.
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