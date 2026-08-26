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Íme a top 3 termék, amire minden gyereknek szüksége van iskolakezdéskor

Shutterstock - Harbucks
tanévkezdés iskola nagybevásárlás
Klusovszki Kíra
2026.08.26.
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Nemcsak a tanszerekből és füzetekből érdemes feltölteni a készleteket, a gyerekek ruhatára is megújításra szorulhat szeptemberben. Az iskolakezdés előtti bevásárlás során azonban könnyű elveszni a hosszú listában, ezért mutatjuk azokat az alapdarabokat, amiket nem érdemes kihagyni.

Az iskolakezdés előtti időszak a magas költségek miatt sok szülő számára válhat idegörlővé. A hosszú bevásárlólistákon szereplő tanszerek, füzetek és írószerek mellett ugyanis a gyerek ruhatára is frissítésre szorul az új tanév kezdetére. Szerencsére nem kell mindent a kosarunkba tenni, néhány jól megválasztott alapdarabbal máris könnyebbé tehetjük a tanévkezdést. 

Az iskolakezdés előtti nagy bevásárlás során a tanszerek mellett ruhadarabokat is érdemes betárazni.
Az iskolakezdés előtti nagy bevásárlás során könnyű megfeledkezni a praktikus dolgokról.
Forrás: Shutterstock
  • Az iskolakezdés előtti nagybevásárlás során a tanszerek mellett a gyerek ruhatára is frissítésre szorulhat. 
  • Néhány jól megválasztott, praktikus alapdarabbal nemcsak a gyerekek mindennapjait, hanem a szülők reggeli készülődése is megkönnnyíthető. 
  • Mutatjuk azt a 3 ruhadarabot, amelyeket érdemes beszerezni, még a tanév kezdete előtt. 

3 alapdarab iskolakezdésre: ezekről ne feledkezzünk meg

  • Zokni

Talán nem meglepő, hogy a zokni az egyik olyan ruhadarab, amelyből szinte sosem lehet elég egy gyerek ruhatárában. A párok ugyanis mosás közben könnyen elkallódhatnak, nem mellesleg a mindennapos használat alatt gyorsan meg is kopnak, ezért érdemes betárazni belőlük még a tanév kezdete előtt. A szülők szerint különösen praktikus lehet, ha ugyanabból a típusból és színből vásárolunk több csomaggal, így reggelente nem kell hosszasan keresgélni, melyik zoknihoz melyik pár tartozik.

  • Kapucnis pulóverek és melegítőnadrágok

Az iskolakezdés idején még nehéz kiszámítani, hogyan alakul a napközbeni időjárás, ezért jól jöhetnek a könnyen variálható, kényelmes ruhadarabok. Néhány kényelmes pulóver és melegítőnadrág praktikus alapdarab lehet,  hiszen könnyen levehetőek a melegben. Érdemes többféle színben beszerezni őket, így a már meglevő nadrágokkal és pólókkal is variálható lesz. 

  • Kényelmes sportcipő 

Mivel a gyerekek az iskolában a nap nagy részét mozgással töltik, a kényelmes sportcipő semmiképp sem hiányozhat a bevásárlólistáról. Fontos, hogy olyan darabot válasszunk, amely jól tartja a lábat, nem szorít, ugyanakkor a hosszabb viselés során is kényelmes marad. Kisebb gyerekek esetében célszerű könnyen fel- és levehető, tépőzáras változaton gondolkodni. 

Néhány praktikus kiegészítő is segíthet

Az iskolakezdés előtti bevásárlás során a ruhák és a tanszerek mellett könnyen háttérbe szorulhatnak azok az apróbb kiegészítők, amelyek a mindennapokban mégis hatalmas segítséget jelentenek a gyerekeknek. 

Egy jó minőségű, cseppmentes kulacs, egy saját, könnyen kezelhető esernyő vagy egy ergonomikus hátizsák nemcsak kényelmesebbé teheti a sulis napjaikat, de a reggeli rohanásban rengeteg időt is spórolhat meg a családnak. 

Mielőtt azonban boltba indulnánk, mindenképpen nézzünk utána, hogy az iskola vagy az osztályfőnök kér-e valamilyen speciális felszerelést, hogy semmi nem marad ki a listáról. 

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