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Ezt add a rizs főzővízéhez, és pergős lesz minden szem: meglepő, de zseniális trükk

Shutterstock - kazoka
konyhai trükk rizs főzés
Váradi Melinda
2026.08.26.
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A tökéletes köret elkészítése egyszerűnek tűnik, mégis könnyű elrontani: egy kis odafigyelésen múlik, hogy a szemek külön maradnak-e, vagy ragacsos masszává állnak össze. Egy apró konyhai trükk azonban segíthet abban, hogy a rizs könnyű és pergős legyen.

A rizs az egyik legsokoldalúbb köret, szinte minden konyhában megtalálható. Elkészítése elsőre gyerekjátéknak tűnhet: víz, rizs, egy kevés só, majd néhány perc főzés. A végeredmény azonban korántsem mindig olyan lesz, amilyet szeretnénk. Néha túl ragacsos, máskor kemény marad, vagy éppen összetapadnak a szemek. A pergős állaghoz nem feltétlenül kell különleges rizsfajtát vagy drága konyhai eszközt vásárolni. Már az előkészítésnél is sokat számít, mit teszünk, és az is, hogy mi kerül a főzővízbe.

pergős rizs főzés
Egy meglepő hozzávaló a pergős rizs főzésének titka.
Forrás: Shutterstock
  • Egy egyszerű lépés sokat számíthat a végeredményben. 
  • Egy meglepően hétköznapi hozzávaló segíthet lazább állagot elérni. 
  • A főzés utáni néhány perc sem mindegy, ha különálló rizsszemeket szeretnénk. 

A pergős rizs titka: ezt add a főzővízhez

A pergős rizs egyik alapja az alapos öblítés. A rizsszemek felszínén található keményítő ugyanis hozzájárulhat ahhoz, hogy főzés közben jobban összetapadjanak. Érdemes ezért a nyers rizst hideg víz alatt többször átöblíteni, amíg a lefolyó víz már jóval tisztább nem lesz. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha olyan köretet szeretnénk, amelyben jól elkülönülnek egymástól a szemek.

A főzővízhez adott néhány csepp citromlé meglepőnek tűnhet, de egyes konyhai praktikák szerint segíthet abban, hogy a rizs lazább, pergősebb legyen. Nem kell attól tartani, hogy a köret citromos ízű lesz: kis mennyiségnél ez ugyanis nem jellemző. A trükk különösen akkor lehet praktikus, ha önálló köretként tálaljuk, és fontos, hogy mutatós, különálló szemekből álljon.

A rizs elkészülte után sem érdemes azonnal a tányérra szedni. Kapcsoljuk le alatta a hőt, majd hagyjuk néhány percig pihenni lefedve. Ezalatt a szemek tovább szívják magukba a nedvességet, és az állaguk is kiegyenlítettebbé válhat. Tálalás előtt egy villával óvatosan lazítsuk fel a szemeket. A kanállal való erős kevergetés helyett ez kíméletesebb módszer, és kevésbé nyomja össze a főtt rizst.

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