A 81 éves Tom Selleck visszatér a képernyőre: ekkor láthatjuk majd újra

A 81 éves Tom Sellecket a Zsaruvér nézői Frank Reagan New York-i rendőrfőkapitány szerepében láthatták utoljára. Most azonban újabb lehetőséget kapott Elizabeth Banks hamarosan induló Apple TV-s vígjátéksorozatában.

Tom Selleck visszatér a képernyőre

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A félórás epizódokból álló, egyelőre cím nélküli vígjáték középpontjában Heidi, Elizabeth Banks karaktere áll. A frissen elvált anya próbálja kitalálni, hogyan folytassa az életét. A dolgok azonban váratlan fordulatot vesznek, amikor belekeveredik apja nyugdíjasotthonbeli szexrandijaiba, majd különös szövetségre lép apja barátnőjének örök szingli fiával.

A produkciót a 20th Television készíti az Apple TV számára, a forgatás pedig várhatóan még idén elkezdődik Los Angelesben - írja a People magazin.

Tom Selleck nehezen viselte, hogy véget ért a Zsaruvér

Tom Selleck 14 évadon keresztül játszotta Frank Reagant a Zsaruvérben, és executive producerként is részt vett a sorozat készítésében. Az utolsó epizódot 2024 decemberében sugározták. A színész azóta többször beszélt arról, mennyire csalódott volt a sorozat megszüntetése miatt. Azt is elárulta, hogy a szereplők 25 százalékos fizetéscsökkentést is elfogadtak azért, hogy folytatódhasson a történet.

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