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100 évesen is heti 3-szor edz a legenda: így tartja formában magát Dick Van Dyke - VIDEÓ

edzés dick van dyke fejjel lefelé
Simon Péter
2026.08.30.
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A legendás humorista 100 évesen sem lassít. Dick Van Dyke most egy különleges edzésről osztott meg videót, és azt is elárulta, miért ragaszkodik ahhoz, hogy rendszeresen megmozgassa a testét.

A Mary Poppins és a Dick Van Dyke Show sztárja egy inverziós padon fejjel lefelé lógva mutatta meg edzésének egyik elemét. A videóhoz mindössze ennyit írt: „Keep moving”, vagyis „Mozogj tovább”. A színész korábban elárulta, hogy hetente háromszor jár edzőterembe, és a mozgást a mai napig élete egyik fontos részének tartja.

Dick Van Dyke
100 évesen is heti 3-szor edz Dick Van Dyke
Forrás: AFP

Hetente háromszor edz

Van Dyke még 2025-ben, Ted Danson podcastjában mesélt arról, hogy feleségével, Arlene Silverrel együtt továbbra is rendszeresen járnak edzőterembe. Az edzések mellett nyújtást, felüléseket és jógát is beépített a rutinjába.

A színész szerint éppen a rendszeres mozgásnak köszönhető, hogy 100 évesen is jó formában van. Korábban azt is elmondta, hogy ha kihagy néhány edzést, gyorsan érzi a különbséget: merevebbé válik, ezért igyekszik nem kiesni a megszokott ritmusból.

Dick Van Dyke a jókedvre is figyel

Van Dyke szerint azonban nem csak a testmozgás számít. A századik születésnapja környékén arról beszélt, hogy általában pozitív szemlélettel él, és nem szeret haragot vagy gyűlöletet cipelni magával.

„Jól érzem magam százévesen” – mondta korábban, hozzátéve, hogy néha több, máskor kevesebb energiája van, de rosszkedvűen szinte soha nem ébred. Saját hosszú életének egyik titkát éppen ebben a hozzáállásban látja.

A legendás színész tehát továbbra is mozgásban marad – még akkor is, ha ehhez időnként fejjel lefelé kell lógnia.

 

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