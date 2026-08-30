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Tom Cruise nagy bejelentést tett: gyönyörű színésznő lépett Nicole Kidman helyére ikonikus közös filmjük folytatásában

Getty Images North America - David Jon
mint a villám nicole kidman anne hathaway tom cruise film folytatás
Simon Péter
2026.08.30.
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Készül a Mint a villám folytatása. Az eredeti film volt Tom Cruise és Nicole Kidman első közös filmje. A Mission Impossible sztárja a folytatásban ismét Cole Trickle bőrébe bújik, ám mellette exfelesége helyett Anne Hathaway lesz a másik főszereplő. A film 2028-ban érkezik a mozikba.

Tom Cruise újabb ikonikus szerepéhez tér vissza, ráadásul egy világsztár oldalán. Hivatalosan is készül a Mint a villám folytatása, amelyben Anne Hathaway is fontos szerepet kap.

Anne Hathaway ruhája megosztotta a rajongókat.
Anne Hathaway ruhája megosztotta a rajongókat.
Tom Cruis mellett Anne Hathaway szerepel majd a Mint a villám folytatásában
Forrás: Image Press Agency / NurPhoto via AFP

Anne Hathaway mint NASCAR-csapattulajdonos

A Paramount Pictures és a két színész augusztus 29-én jelentette be, hogy Tom Cruise és Anne Hathaway együtt szerepelnek a Mint a villám folytatásában. Cruise ismét a NASCAR-versenyző Cole Trickle-t alakítja, Hathaway pedig egy csapattulajdonost és mérnököt játszik. A két színész most először dolgozik együtt.

A filmet Jonathan Levine rendezi Will Staples forgatókönyvéből, Cruise pedig producerként is részt vesz a munkában Jerry Bruckheimer és Tommy Harper mellett. A produkciót IMAX-formátumban forgatják, és a tervek szerint 2028. június 2-án kerül a mozikba.

A bejelentéshez egy közös fotót is közzétettek, amelyen Cruise és Hathaway egy zöld versenyautó mellett látható a Daytona International Speedwayen.

Újra összeáll a régi csapat

Az eredeti Mint a villám 1990-ben jelent meg, és Tony Scott rendezte. A filmben Cruise egy fiatal NASCAR-versenyzőt alakított, partnere pedig többek között Nicole Kidman volt – ez volt az első közös filmjük, és jelentős szerepet játszott Kidman nemzetközi karrierjének beindulásában.

Cruise és a Paramount számára nem ismeretlen a régi filmek folytatása: a Top Gun: Maverick 2022-ben, 36 évvel az első rész után érkezett, és világszerte több mint 1,5 milliárd dollárt hozott.

Most úgy tűnik, a Mint a villám lehet a következő nagy visszatérés – ezúttal Anne Hathaway-jel a volán mellett.

 

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